فيلم The Bad Guys يحقق 218 مليون دولار إيرادات منذ طرحه أبريل الماضى

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم الأنيميشن The Bad Guys إلى 218 مليونًا و267 ألف دولار بـ شباك التذاكرحول العالم، منذ طرحه يوم 22 أبريل الماضى، العمل من إنتاج شركة Universal Pictures.

وأنقسمت الإيرادات بين 87 مليونًا و291 ألف دولار بدور العرض الأمريكية، و 130 مليونًا و 976 آلاف دولار بـ شباك التذاكر حول العالم.

فيلم The Bad Guys يدور بعد حياة من السرقات الأسطورية، تم القبض على المجرمين سيئي السمعة السيد وولف والسيد سنيك والسيد بيرانها والسيد شارك والسيدة تارانتولا، ولكن لتجنب عقوبة السجن، يجب على الخارجين عن القانون أداء خدعهم الأكثر صعوبة، من ثم يصبحون مواطنين نموذجيين، وذلك تحت وصاية معلمهم، البروفيسور مارمالاد، ومن هنا تنطلق العصابة المشبوهة لخداع العالم بأنهم أصبحوا جيدين.

ويقوم ببطولة فيلم The Bad Guys كل من سام روكويل، أوكوافينا، أنتوني راموس، مارك مارون، كريج روبنسون، زازي بيتز، اليكس بورستين، ريتشارد أيواد، ليلي سينج.

على أن يصل الجزء العاشر من سلسلة أفلام Fast & Furious في 19 مايو من عام 2023، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، على أن يكون إنتاج العمل من قبل شركة Universal.

على أن يصدرالفيلم في نفس الشهر مع فيلم Guardians Of The Galaxy Vol.3 و فيلم اللايف أكشن الجديد The Little Mermaid