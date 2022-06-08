شكرا لقرائتكم خبر عن حسن فؤاد: مأمون الشناوى سبب دخولى مجال الغناء وهدى سلطان شخصية متواضعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المطرب حسن فؤاد، خلال لقائه الإعلامى عمرو خليل في برنامج "من مصر" الذى يذاع على قناة سى بى سى، إن الشاعر الراحل مأمون الشناوى سبب دخوله مجال الغناء، مضيفا: "قدمنى إلى مجدى العمروسى، وقال لى عندك قبول العندليب عبد الحليم حافظ".

وأضاف: "استمتعت بالعمل في مسلسل الوتد مع الراحلة هدى سلطان، التي تعلمت منها الكثير، وكانت شخصية متواضعة جدا ولا تتكبر على أحد".

وأعرب المطرب حسن فؤاد عن فخره واعتزازه بغناء تتر مسلسل "أرابيسك"، العمل الذى يعتبره الأهم في مشواره الغنائى. وأضاف خلال لقائه الإعلامى عمرو خليل في برنامج "من مصر"، الذى يذاع على قناة سى بى سى، أن المؤلف أسامة أنور عكاشة رفض في البداية غنائه تتر العمل، حيث قال للموسيقار عمار الشريعى: "إزاى مطرب جديد يغنى هذا التتر، ولكن عندما سمعنى اقتنع بى، وبعد هذا التتر فتح المجال لعدد من المطربين منهم هشام عباس وغيرهم". وأشار إلى أن غيابه فترة كبيرة عوضه الكثير، خصوصا أنه فى تلك الفترة حفظ القرآن الكريم وأخذ جوائز كثيرة.

وفى وقت سابق، طرح الفنان حسن فؤاد أحدث أغانيه وهى "وليه بتندم" التى تحمل نفحات من زمن الفن الجميل بكلمات وألحان مميزة، وصوت جميل تحمل نبراته العديد من الذكريات للصوت الذى غاب لفترة وعاد ليستأنف نشاطه الفنى.

ويتعاون حسن فؤاد الشهير بمطرب أرابيسك فى هذه الأغنية مع عدد من شباب الملحنين والمؤلفين، فالأغنية من ألحان وليد سالم وسامح عنتر وكلمات الشاعر محمد راضى وتوزيع عمر وليد، حيث تكرر تعاون فؤاد مؤخراً مع عدد من المواهب الشابة.