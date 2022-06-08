شكرا لقرائتكم خبر عن هالة فاخر تحتفل بعيد ميلادها اليوم .. بدأت التمثيل منذ طفولتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الفنانة هالة فاخر، اليوم الأربعاء 8 يونيو بعيد ميلادها، حيث ولدت فى مدينة الإسكندرية، لأسرة فنية فوالدها هو الفنان فاخر محمد فاخر، وكان لذلك تأثير كبير على دخولها التمثيل، وتلقّت دراستها الابتدائية والثانوية في الإسكندرية، وأتيحت لها فرصة التمثيل في عمر مبكرة مما جعلها تختار مجالها المهني دون أي تردد، فبدأت مسيرتها الفنية السينمائية كطفلة بعدما اختارها المخرج حسن الإمام في فيلم "لن أبكي أبداً" وهي بسن 11 سنة عام 1957.

توفي والد هالة فاخر وهي فتاة في السادسة عشر من عمرها وذلك في عام 1962 ولذلك بدأت تعمل في التمثيل كمهنة وذلك لكي تلبي احتياجات أسرتها المادية وأصبحت تهتم بالفن أنه عمل احترافي عليها أن تثبت موهبتها فيه، وبالفعل قدمت أكثر من 300 عملاً متنوّعاً ما بين سينمائياً وتلفزيونياً ومسرحياً واستطاعت من خلال هذه الأعمال تشكيل قاعدة جماهيرية كبيرة من الجمهور المصري الكوميدي والدرامي.

شاركت هالة فاخر خلال فترة الستينيات في أفلام منها "الخرساء"، "امرأة على الهامش"، "بين القصرين"، "مراتي مدير عام"، "قصر الشوق"، "عفريت مراتي" و"أسرار البنات"، وفي العديد من الأفلام منها "أغنية على الممر"، و"بدور" مع محمود ياسين ونجلاء فتحي، و"بنت اسمها محمود"، و"امرأة على الهامش"، و"بين القصرين"، و"مراتي مدير عام"، و"قصر الشوق"، و"عفريت مراتي"، و"أسرار البنات"، و"بلا رحمة" ومسرحيتي "الملوك يدخلون القرية" و"حلاوة زمان"، و"مقلب حب"، و"بدور"، و"بنت اسمها محمود"، و"قمر الزمان" و"بيت بلا حنان"، و"13 كدبة وكدبة" و"الود الغبى".

كما شاركت في العديد من الأعمال الدرامية مع عدد كبير من نجوم السينما والدراما المصرية، منها "صيام صيام" مع يحيى الفخراني، و"الأزهر الشريف منارة الإسلام"، و"غداً تتفتح الزهور" مع سميرة أحمد وجميل راتب ومحمود ياسين، و"صابر يا عم صابر" مع كريمة مختار وفريد شوقي وتحية كاريوكا، و"رحلة أبو العلا البشري" أمام محمود مرسي، "عصر الفرسان" مع أحمد عبد العزيز، و"فطوطة" مع سمير غانم، و"سر الأرض"، و"أبناء ولكن" وغيرها.

اشتهرت كثيراً من خلال شخصية طمطم في مسلسل "بوجي وطمطم" الشهير الذي كان يعرض في شهر رمضان، وعلى خشبة المسرح قدمت العديد من المسرحيات منها مسرحية "تتجوزيني يا عسل" أمام محمود الجندي وسلوى خطاب ووائل نور، ومسرحية "وشك حلو" مع فؤاد خليل وسعيد عبد الغني، ومسرحية "وش السعد" مع توفيق الدقن، ومسرحية "ربنا يخلى جمعة" مع أحمد أدم.

تزوجت هالة فاخر من السيد "أيمن صدقي"، ورزق الزوجان بثلاثة أولاد هم "هبة الله" و"منة الله" و"حسين" وانفصل الزوجان في حوالي عام 2000، في أكتوبر 2003 تزوّجت للمرة الثانية من "معتز الله محمد السعيد" ومع بداية عام 2009 انفصل الزوجان، وللفنانة ثلاثة أحفاد هم "محمد" و"هنا" و"فهد" وقد صرحت بأنها هي من اختار اسم فهد لحفيدها.