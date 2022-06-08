شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان طارق صبري يتعرض لوعكة صحية: إن شاء الله تكون حاجة بسيطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الفنان طارق صبري لوعكة صحية ألزمته دخول المستشفى، داعيا الله أن تكون "حاجة بسيطة"، مشيرا إلى أنه دائماً يدعي في كل وقت أن يبارك الله في صحته وصحة كل الناس.



طارق صبري من داخل المستشفى

ونشر صبري صورة له من داخل المستشفى أثناء إجراءات الفحص الطبي، صحبها بتعليق: "الحمد لله.. دايماً بدعي في كل وقت إن ربنا يبارك في صحتي وصحة كل الناس، لأن من غير الصحة مش هنقدر نعمل أي حاجة، وكل حاجة مش هيكون ليها معنى ولا قيمة لو مش قادرين نستمتع بوجودها".

وأضاف صبري: "دعواتكم إن شاء الله تكون حاجة بسيطة، وربنا يباركلنا في صحتنا وصحة كل اللي بنحبهم"، فيما واساه الفنان طارق الإبياري، قائلا من خلال التعليقات: "ألف سلامة يا حبيبي".



طارق صبري

ويشارك حاليا الفنان طارق صبرى في تصوير مشاهده فى أجدد أعماله الدرامية "الشادر"، الذى تقوم ببطولته النجمة ياسمين صبرى، ويجمع المسلسل لأول مرة بين طارق وياسمين صبرى، التى تعود لعالم الدراما بعد غيابها عن السباق الرمضانى الماضى.

ويجسد طارق صبرى شخصية طبيب ابن معلم كبير فى شادر السمك، فى حين تلعب ياسمين دور فتاة شعبية، بعد مشاركته العام الماضى فى بطولة الموسم الثانى من مسلسل "الاختيار" بصحبة كريم عبد العزيز وأحمد مكى.

ويجمع الشادر فى بطولته كل من ياسمين صبرى وأشرف عبد الباقى وطارق صبرى ومحمود حافظ، ومن تأليف مصطفى حمدى ومن إخراج سامح عبد العزيز.