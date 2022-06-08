طوني خليفة يعلن عن اسم قناته التلفزيونية من “إمارة تحقيق الاحلام”!.. فيديو

كتب امير فتحي في الأربعاء 8 يونيو 2022 02:51 صباحاً - كشف الاعلامي اللبناني طوني خليفة عن قرب ولادة القناة التلفزيونية والمنصة الرقمية التي يديريها والتي تتضمن مجموعة برامج وأعمال تلفزيونية.

فقد أطل طوني خليفة بتسجيل فيديو على صفحاته الافتراضية، قائلاً «كل الاعمال للتحضير لمشروعنا الذي سبق أن أعلنّا عنه قبل فترة، شغّال بإمتياز في امارة تحقيق الاحلام دبي. الكل يسأل عن إسم القناة، إنها «المشهد»».



بعد أشهر على إعلان مقدم برنامج «للنشر» (قناة «الجديد»/سابقاً) عن تركه لبنان والانتقال للعيش في دبي حيث يدير محطة تلفزيونية ومنصة رقمية، وضع خليفة النقاط على الحروف في مشروعه الاعلامي الجديد. ولفت إلى أن هوية جميع المقدمين وفريق العمل، ستُكشف تباعاً على الصفحات الرسمية لـ «المشهد». وختم واعداً بأن إنطلاقة «المشهد» «باتت قريبة جداً».