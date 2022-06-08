سماح أنور تكشف لأول مرة والد إبنها الحقيقي بعد وفاة سمير صبري.. مفاجأت صادمة!

كتب امير فتحي في الأربعاء 8 يونيو 2022 02:51 صباحاً - نشر الإعلامى عمرو الليثي، على حسابه بـ “فيسبوك” فيديو، للقاء سابق له مع الفنانة سماح أنور، بعد حديث الماكير محمد عشوب عن وجود إبن للفنان الراحل سمير صبري من فنانة معروفة، وذهبت التخمينات إلى أنها سماح أنور.

وقالت سماح أنور خلال لقائها مع الإعلامى عمرو الليثي ببرنامجه “واحد من الناس“: “اتجوزت مرة واحدة أبو أدهم عاطف فوزي، والله مكانتش قصة حب ولكن فى الوقت ده كان فى حب وتوفى عاطف فوزى وأدهم عمره سنتين، كنا فى 1997.

وتابعت: “بعد وفاة زوجي مفكرتش أتجوز تانى ووجود أدهم فى حياتى ممنعنيش من الجواز، وشايفة إنه أنسب إنى أكون أم لإبنى وخلاص، وأنا حابة أعيش لحد وأقوم الصبح علشانه، لكن لو علشاني مش هقوم من على السرير”.

وعن ارتباطها بالفنان سمير صبري، ردت قائلة: “كنت أتمنى أتجوزه ومكانش مناسب إننا نتجوز سنًا، وأيا كان إيه السبب عمرنا ما اتكلمنا عن الحاجات دي، وعمرنا ما قولنا لبعض كلام حب، الناس فاكرة إن فيه علاقة بجد بس مفيش علاقة بجد ولا حاجة، فيه صداقة بجد بس مفيش كلام فى الموضوع ده”.

سماح أنور تكشف سر عدم اعترفها بإبنها

كما تداول لقاء سابق صرحت خلاله الفنانة سماح أنور عن سبب عدم اعترفها ابنها أدهم، فقالت أن هذا التصرف غلطة عمرها وأكدت أنها لم تندم عن أي خطأ قامت بفعله ولكن ندمت عن هذا الخطأ وقالت بحس بوجع كل لما افتكر.

سماح أنور تكشف سبب إنكارها إنجاب ابنها الوحيد

وأعلنت الفنانة سماح أنور أن السبب الرئيسي لعدم اعترفها بإبنها هو والديها فكانت والدتها ووالدها رافضين إعلان زواجها وأن لديها إبن حتي لا تخسر عملها في مجال التمثيل، فكان وجهه نظر والديها أنها كانت نجمه شباك وتحقق الكثير من الايرادات العالية، فلذلك وافقت علي عدم اعترفها بابنها

أكدت سماح كانت صغيرة عند هذه الواقعة، ووقتها لم تكن تفكر مثل الآن، وقالت “مكتش عاملة حسابي الي قدامي هيحس بإيه ,فكان أهم حاجه بابا وماما ميزعلوش”.

كما أكدت سماح أنور ان ابنها ادهم كان في سن صغير فلم يكن يفهم معني الكلام وعندما بدأ ابنها في الاستيعاب بدأت تفكر في كيفية إعلان انه ابنها الحقيقي.

وصرّحت سماح أنور أنها كانت تفكر في إعلان أن ادهم ابنها الحقيقي، وفي هذه الفترة كانت ضيفة مع الاعلامي محمود سعد وفي نهاية الحلقة يطلب محمود سعد من ضيوفه قول سر لم يعلمه أحد فحست الفنانة سماح أنور أنه الوقت المناسب للاعلان انه ابنها الحقيقي.

سماح أنور تودع سمير صبري: “عمرك ما حبيت الألم”

من ناحية أخرى، نعت الفنانة سماح أنور، الفنان الراحل سمير صبري، الذي رحل عن عالمنا شهر مايو الماضي، بكلمات مؤثر على صفحتها الشخصية على “فيسبوك” معبرة عن حزنها الشديد لفقدانه.

ونشرت سماح، صورة لسمير صبري، وعلقت عليها قائلة: “لا عمرك حبيت الألم ولا المرض ولا سبت حد لوحده في مواجهتهم.. كنت دايمًا سمير وأمير، وكان يوم الجمعة تلم فيه الأهل والعيلة، والنهاردة الجمعة برضه، وجمعتك فيها مع حبيبك”.

وأضافت: “ربنا يرحمك ويرزقك النظر إلى وجهه الكريم، ويصبر كل القلوب اللي عرفتك.. سلام يا أهلي يا عيلتي، سلملي على حبايبك كلهم وحبايبي”.

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