شكرا لقرائتكم خبر عن حسن القناوى: "الكبير أوى ولدى البكرى بعمل فيه من 12 سنة زيه زى عيالى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان حسن القناوي مصحح اللهجة الصعيدية، إنه منذ عشرون عاما، ويعمل فمصحح لهجة على يد محمد صفاء عامر، منها حق مشروع وأفراح إبليس، وسلسال الدم، مردفا:"الكبير أوي ولدي البكري شغال فيه من 12 سنة زيه زي عيالي".

وأوضح خلال مداخلة عبر سكايب، ببرنامج "من مصر"، عبر فضائية "سي بي سي"، مع الإعلامي عمرو خليل، أنه الفنان أحمد مكي أتاح له الفرصة في الكبير أوي، لافتا إلى أنه طُلب منه لهجة والده وجده وجد جده، لأنه يقوم بتأريخ للهجة التي تكاد تندثر.

ولفت إلى أن هناك أعمال لها هدف درامي أكثر من اللهجة، بحيث تكون بكلمات عادية يفهمها الجميع، موضحا أنه في الكبير أوي متاح له تقديم مصطلحات قديمة وتظهر اللهجة لتكون عنصر من عناصر النجاح.

وذكر أن كل العاملين في الكبير أوي أجادوا اللهجة الصعيدية، مردفا:"الفنانة دنيا سمير غانم في الأجزاء الأولى كانت تلقط اللهجة، وكذلك شخصية مربوحة، أحمد مكي، وفزاع وهجرس".