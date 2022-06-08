شكرا لقرائتكم خبر عن رحمة حسن تكشف تطورات إصابتها بعد هجوم كلب شرس: الحمد لله أنا كويسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأنت الفنانة رحمة حسن جمهورها ومتابعيها بعد تعرضها لهجوم من كلب شرس وعضها فى منطقة حساسة من جسدها، مشيرة إلى أن حالتها الصحية أصبحت جيدة وأيضا حالة الكلب جيدة، وأن صاحبته ستذهب به إلى مركز تأهيل وتدريب من أجل تعديل سلوكه.



رحمة حسن

وكتبت رحمة، عبر حسابها على إنستجرام: "أنا متشكرة جدا لاهتمامكم ولكل الناس اللي كلمتني تطمن عليا، وآسفة إني ماقدرتش أرد على معظم الناس لأني كنت تعبانة ومش قادرة أتكلم، أنا رحت المستشفى النهاردة وكشفت عند جراح متخصص وهو غير على الجرح وعمل اللازم والحمد لله طمني، وقالي أتابع معاه الفترة الجاية وإني هاكون كويسه إن شاء الله والجرح هاياخد وقته وهايخف".

وأضافت رحمة: "بالنسبة للكلب فاحنا اتكلمنا مع صاحبته وطلبنا منها توديه مركز تأهيل وتدريب علشان تعدل سلوكه، وتبعت لنا الورق الرسمي اللي بيثبت إنها ودت الكلب فعلا، وإلا هاعمل محضر وساعتها الكلب اللي هايتضر، ودي حاجة ماترضيش حد، وهي كانت متفاهمة جدا ووافقت وقالت إنها هاتعمل كدة أول الشهر الجاي، علشان أخوها اللي هايوديه ويتولى مسئوليته".

واختتمت رحمة: "الحمد لله أنا كويسة والكلب كويس، وأتمنى إن صاحبة الكلب تصدق في كلمتها وتودي الكلب فعلا مركز تعليم ويبقي كويس".



رحمة

وكانت الفنانة رحمة حسن كشفت أمس، عن تعرضها لهجوم من كلب ضخم أثناء سيرها في الشارع، وأنه عضها فى منطقة حساسة في جسمها حسب وصفها، حيث روت الواقعة على حسابها بموقع إنستجرام، وكتبت: "إمبارح الساعة 11 بليل كنت نازله أجيب حاجة من السوبر ماركت، جنب البيت، وكنت ماشية على الرصيف وكان في عربية بتركن جمبي عادي، فجأة الباب اتفتح ولقيت كلب (جيرمن شيبرد) تقريبا مش متأكدة أوي، بيهجم عليا بكل قوته".

وأضافت رحمة حسن: "طبعا حاولت أجري لكن للأسف الكلب كان قوي وشرس ووقعني على الأرض، حاولت أقوم وأجري وصاحبته حاولت تشده، بس فك الليش بتاعه وعضني عضة كبيرة وغويطة بنابه في منطقة حساسة، صاحبة الكلب كتر خيرها أخذتني فوراً على مستشفى إمبابة، أدوني حقنة تطعيم الكلب ولسه فاضلي 4 هاخدهم خلال شهر بس المشكلة إن من إمبارح الجرح بينزف دم كتير".

وتابعت رحمة: "أنا طبعا خايفة ومصدومة وتعبانة وعندي تورم من إمبارح، واللي واجعني أكتر إني مَش عارفة أتصرف إزاي، خصوصاً إني أكيد مش عايزة الكلب يتإذى، بس كمان مش عايزة أي إنسان كمان يتإذي ويتعض ويتبهدل في الشارع زيي، أنا كنت بشوف الكلب ده دائماً مع صاحبته بتمشي بيه في الشارع جنب البيت عندي، وعشان شكله شرس كنت بامشي بعيد عنه لما بشوفه".



رحمه حسن

واستكملت حديثها: "امبارح صاحبة الكلب قالتلي متخافيش هو عض ولادي قبل كدة وتمام محصلش حاجة! طبعا أنا اتصدمت لما عرفت إنها مش أول مرة الكلب يعض حد ومع ذلك هي سايباه عادي في الشارع من غير كمامة أو حد قوي يمسكه، بجد حرام عليكم، الكلب لما بيكون حجمه كبير وشرس بيعتبر سلاح، وصاحبه مسئول مسئولية كاملة عنه ويحاسب على إهمال مسئوليته، خصوصا لو إهماله تسبب لشخص تاني في أذي بدني يحتاج أكتر من 21 يوم علاج وأذي نفسي ماعرفش هايحتاج قد ايه عشان يخف".



رحمة حسن



رحمة حسن



رحمة حسن



رحمة حسن











