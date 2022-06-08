شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يفتح باب استقبال الأفلام لدورته المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير فتح باب استقبال الأفلام لدورة 2023، المنتظر إقامتها مطلع العام المقبل.

وتنقسم مسابقات المهرجان، حسب بيان صادر عن إدارة المهرجان، إلى المسابقة الدولية، المسابقة الوثائقية، مسابقة أفلام التحريك، المسابقة العربية، مسابقة أفلام الطلبة المصريين.

وعرض المهرجان خلال آخر دوراته أفلام مميزة من جميع دول العالم وصل عددها فى مسابقات المهرجان الخمس إلى 56 فيلماً، انقسمت إلى 16 فيلما فى المسابقة الروائية الدولية، 10 أفلام فى مسابقة الأفلام الوثائقية، 12 فيلما فى مسابقة أفلام الرسوم المتحركة، 9 أفلام فى مسابقة الأفلام الروائية العربية، و9 أفلام فى مسابقة أفلام الطلبة.

وأقيم حفل ختام الدورة الثامنة من مهرجان الإسكندرية الدولى للفيلم القصير فى مسرح سيد درويش، بحضور خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما والمنتج محمد العدل رئيس شرف المهرجان، المخرج عمر عبد العزيز، مدير التصوير سمير فرج، المخرج هانى لاشين، الفنانان علاء مرسى وتامر فرج، وجميع أعضاء لجان التحكيم الثلاث، وعدد كبير من صناع السينما والصحفيين والإعلاميين، فيما غاب محافظ الإسكندرية أو من ينوب عنه.