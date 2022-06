شكرا لقرائتكم خبر عن محمد دياب بمؤتمر Disney+: مسلسل moon khight كان حلما وأصبح حقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج محمد دياب خلال مؤتمر Disney+ في دبي، أن مسلسل moon khight كان حلم وأصبح حقيقة، وأن التعاون مع مارفل وديزني أمر مشرف وعابر لكل الدول، مؤكدا أنه شعور رائع أن يكون هناك اتصال مع الناس حول العالم، مشيرا إلى أن الأغنيات المصرية التي قدمت في المسلسل كانت من اختيارات الكاتبة سارة جوهر.

وأشار المخرج المصري محمد دياب مخرج مسلسل moon khight، أن كونه أول مخرج عربي مصري يتعاون مع مارفل هو أمر لا يفكر فيه ولا ينظر لنفسه علي هذا النحو ولا يسعي ليكون رقم واحد وإنما يشغله العمل الجيد، موضحا أن المنافسة كانت كبيرة إلى أن وصل ليكون هو مخرج للعمل مع آخرين.

أما الكاتبة سارة جوهر فقالت خلال المؤتمر إن أهم نجاحات مسلسل moon khight هو تفاعل الناس مع الموسيقي والأغاني العربية مثل ريميكس أغنية وردة أو أغنية الملوك.

وأوضحت سارة جوهر، أن الأطفال أصبحوا يغنون لوردة وصباح، معبره عن سعادتها بتبني مارفل وديزني أفكارهما.

