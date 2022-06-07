شكرا لقرائتكم خبر عن مسرح عرائس الساقية يستقبل حفل عبد الحليم حافظ وشادية 16 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل مسرح الساقية للعرائس حفلًا للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ وفرقته الماسية مع مشاركة خاصة مع الفنانة شادية وسط حضور كبير من محبى العندليب الأسمر وشادية مساء الخميس 16 يونيو، على مسرح الحكمة.



عبد الحيم حافظ وشادية

ويقدم العندليب الأسمر بصحبة الفرقة الماسية أغانى، أهواك، على قد الشوق، أنا كل ما أقول التوبة، أول مرة، أما الوصلة الثانية فتحييها شادية التي تطل على جمهورها لتقدم لهم مكسوفة، شباكنا ستايره حرير، وحياة عينيك.

ومن المقرر أن الجزء الثانى من الحفل يشهد تقديم الثنائى عبد الحليم وشادية وصلة لمجموعة من أجمل أغانيهما معًا وهى احتار خيالى، إحنا كنا فين، تعالى اقولك، حاجة غريبة، لحن الوفاء.