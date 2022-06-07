شكرا لقرائتكم خبر عن نجاحات لـ أنغام وهيثم شاكر ورامى صبرى بتوقيع الشاعر نادر عبد الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عودة قوية للشاعر الغنائي نادر عبد الله بعد فترة غياب حوالى سنتين، حيث حقق نجاحا كبيرا مؤخرا مع نجوم الغناء منهم أنغام ورامي صبرى وهيثم شاكر بثلاثة أغانٍ في أقل من شهر تصدرت التريند وكانت الأكثر استماعا.

نادر عبد الله قدم مؤخرا واحدة من أهم أغانى النجمة أنغام وتحمل اسم "لوحة باهتة" التي طرحهتا على طريقة السينجل من ألحان تامر عاشور، وتوزيع طارق مدكور، وتخطت حاجز 3.5 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب.

ولم يكن التعاون الأول بينهما، حيث تعاونا سويا سابقا في عشرات الأغانى، وكانت آخرها "يا ريتك فاهمنى" ضمن أغنيات ألبوم "حالة خاصة جدًا"، الذي صدر في عام 2019، وتخطت أكثر من 70 مليون مشاهدة عبر يوتيوب، الأكثر مشاهدة لـ أنغام فى مشوارها، إضافة إلى نجاحها أيضًا عبر منصات الاستماع الإلكترونية، وفي حفلاتها الغنائية.

وتعاون نادر عبد الله مع النجم هيثم شاكر في أغنية "اتعدى حدودى" التى تصدرت تريندات الأغانى، وتعتبر التعاون الثالث الذى يجمع بينهما، حيث تعاونا سويا من حوالى 3 سنوات في أغنية "لحقتينى" ألحان محمد يحيي وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغنية "ما خليتش حاجة" عام 2008 ألحان تامر على وتوزيع أحمد إبراهيم.





ومن حوالى يومين طرح أغنية من كلماته وتوزيع جلال الحمداوى للنجم رامى صبرى تحمل اسم "هي" وبكلماتها البسيطة جعلتها تتصدر ضمن تريندات الأغانى أثناء طرحها.

وقال الشاعر الغنائى نادر عبد الله لـ"الخليج 365" عن فترة غيابه حوالى سنتين عن كتابة الأغانى: "كورونا كانت السبب في غيابى، ولكنى أعود للعمل من جديد بقوة، وأتعاون مع نجوم الطرب فى مصر والوطن العربى، وأعمل حاليا على تنفيذ عدد من الأغانى".

وعن تلك النجاحات قال: "الحمد لله على نجاح تلك الأغانى لأننى حريص على تقديم فن راقٍ للجمهور سواء كان مصريًا أو عربيًا، بالإضافة إلى تركيزى الشديد في الأغانى التى أشتغل عليها، حيث تخرج بأفضل مستوى".

وأضاف: "تلقيت ردود فعل كلها إيجابية على كل الأغانى التي شاركت في كتابتها في الفترة الأخيرة من داخل الوسط الغنائى وخارجه"، مشيرًا إلى أنها فاقت توقعاته. وأضاف أنه يتعاون مع عدد من النجوم فى أغانى كثيرة خلال الفترة المقبلة، وتحمل عددا من المفاجآت.





نادر عبد الله تعاون في مشواره الغنائى مع عدد كبير من نجوم الغناء في مصر والوطن العربى، حيث بلغت عدد تعاوناته مع أكثر من 160 مطربا مصريا وعربيا، وشارك فى أكثر من 350 ألبوما غنائيا، ومن المطربين الذين تعاون معهم فى مشواره الغنائى النجوم إليسا وعمرو دياب وشيرين عبد الوهاب وسميرة سعيد وتامر حسنى ومحمد حماقى ومحمد فؤاد، وتامر عاشور وجنات ولطيفة وحسين الجسمى، وغيرهم.