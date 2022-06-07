شكرا لقرائتكم خبر عن رشوان توفيق: سعيد وفخور بتكريمى ومصر تعيش حالة فنية مزدهرة لم تحدث من قبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدى الفنان رشوان توفيق، الرئيس عبد الفتاح السيسي، جائزة الدولة التقديرية للفنون التى حصل عليها، مؤكدا أنه يحب الرئيس السيسي، لأن فى حكمه يعيش الفن حالة مزدهرة لم يعشها من قبل.

وأوضح رشوان توفيق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة"، الذي يبث على قناة Etc، مساء اليوم الثلاثاء، أنه يعشق الرئيس السيسي منذ أول يوم حكم فيه مصر، وليس هذه الفترة فقط، وعلق على فوزه بجائزة الدولة التقديرية قائلا: "أنا فرحان ومش مصدق نفسي من تكريم مصر لشخصي".

وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، أعلنت فوز الفنان الكبير رشوان توفيق بجائزة الدولة التقديرية في مجال الفنون.

واعتمدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، ورئيس المجلس الأعلى للثقافة أسماء الفائزين بجوائز الدولة التقديرية فى مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والاقتصادية والقانونية، وذلك بعد الاجتماع الذى تم عقده مع الدكتور هشام عزمى أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وأعضاء المجلس لإجراء التصويت الإلكترونى على الجوائز بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.