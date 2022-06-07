شكرا لقرائتكم خبر عن سارة الطباخ تصدر بيانا للرد على تصريحات الشرنوبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت المنتجة سارة الطباخ، ما أعلنه الفنان محمد الشرنوبى حول انتهاء النزاع القضائى بينهما لصالحه، وأصدرت بيانا توضح فيه حيثيات الحكم الذى صدر اليوم.

وأوضح البيان أن محكمة استئناف القاهرة أصدرت حكما فى الاستئناف المقدم من المطرب محمد الشرنوبى ضد المنتجة سارة الطباخ و قررت المحكمة فى حيثيات حكمها الصادر بجلسة 24/5/2022 أن العقد إذا انعقد صحيحا لازما نافذا ترتب عليه قوته الملزمة ولا يعد تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد سببا لانحلاله، فالالتزامات تقضى بتنفيذها إلا أن ذلك يؤثر على وجود العقد وكيانه فيظل العقد قائما رغم تنفيذ كل ما ترتب عليه من التزامات ويقتصر الانقضاء على ما تم تنفيذه من التزامات دون أن يشكل ذلك أدنى مساس بالعقد ذاته.

وقد تم الإتفاق على تحويل هذا العقد بكافة حقوقه والتزاماته إلى شركة ذات مسئولية محدودة فى أى وقت خلال هذا العقد، و اعتبارا من تاريخ تأسيس الشركة فإن العقد المؤرخ 1/9/2017 يكون قد تم إنهاؤه ضمنا اعتبارا من هذا التاريخ مع بقاء سائر الحقوق والالتزامات الناتجة عنه فيما قبل الإنهاء قائمة وصحيحة لكل طرف حق المطالبة بها .

لـــــــهذا حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بانتهاء العقد المؤرخ 1/9/2017 اعتبارا من تاريخ إنشاء الشركة فى 23/5/2018 و ذلك على النحو المبين بأسباب الحكم مع إلزام المستأنف بالمصروفات عن درجتى التقاضى.

وتابع البيان: لذلك نؤكد للجميع أن جميع الحقوق و الالتزامات المترتبة على العقد المحرر بين المنتجة سارة الطباخ و محمد الشرنوبى قد تم تحويلها بكل ما لها و ما عليها من التزامات للشركة والتى تمثلها المنتجة سارة الطباخ، ومن ثم فإن الشركة هى ما زالت الوكيل الحصرى لأعمال محمد الشرنوبى طبقا للعقد وما جاء بالحكم سالف البيان.

وشدد البيان: يعتبر هذا الحكم حاسما للنزاع بين الشرنوبى وسارة ويحسم الصراع الدائر بين ما يقرب من ثلاث سنوات لصالح سارة الطباخ ولايجوز لأى جهة أن تسمح له بالعمل إلا بموافقة سارة الطباخ، وبالتالى حسمت الأخيرة الصراع ولذلك سوف تتحرك ضده فى النقابات الفنية لإيقافه عن العمل وتطالبه بتنفيذ الحكم ، وإعادة كافة المبالغ المادية التى تقاضاها خلال عمله فى الأعوام السابقة بعيدا عن الشركة.