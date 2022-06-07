شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشرنوبى: أنا بقيت حر بعد 3 سنين من النزاعات القضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان محمد الشرنوبى فى مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" حكم المحكمة بانتهاء فترة المنازعات مع منتجته السابقة وإنهاء عقده معها.

وقال محمد الشرنوبى فى فيدو مصور: "أنا بقيت حر.. الحمد لله بعد 3 سنين من النزاعات القضائية؛ والإساءة لسمعتى وتعطيل عملى، حكمت المحكمة لصالحى بإنهاء عقدى بحكم نهائى ومليش أى علاقة ولا أى صلة تربطنى بهذه الشركة.. شكرا للقضاء المصرى وكل اللى وقفوا جنبى".



شرنوبى

وكانت آخر مشاركات الشرنوبى الدرامية مسلسل "فاتن أمل حربى" أمام نيللى كريم والذى عرض رمضان الماضى، وتناول قضية مهمة من قضايا المرأة وهى حضانة الأم المطلقة للأبناء فى حال زواجها مرة أخرى.

المسلسل بطولة نيللى كريم، شريف سلامة، هالة صدقى، محمد ثروت، محمد الشرنوبى، خالد سرحان، فادية عبد الغنى، جيلان علاء، محمد التاجى، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى فى أولى تجاربه فى الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.