لماذا جاءت كاثرين هيبورن على قائمة أشهر ممثلات هوليوود الكلاسيكيات؟

القاهرة - سامية سيد - فى عام 1999 قام معهد الأفلام الأمريكى بوضع قائمة بخمسين ممثلا وممثلة من أساطير السينما الأمريكية الذين عملوا خلال حقبة الأفلام الكلاسيكية وتركوا علامة هامة في هوليوود، وجاءت كاثرين هيبورن علي قائمة أشهر ممثلات هوليوود الكلاسيكيات في هذه القائمة.

كاثرين هيبورن ذات الجمال الفاتن والموهبة التمثيلية الفذة حصلت على أربع جوائز أوسكار عن أدوار رئيسية في أفلام: Morning Glory وGuess Who’s Coming to Dinner وThe Lion in Winter وOn Golden Pond وترشحت لثمان جوائز أخرى، ومن أشهر أفلامها Bringing Up Baby كاري جرانت، وThe African Queen مع همفري بوجارت، وThe Philadelphia Story مع كاري جرانت ايضاً.

كاترين من مواليد شهر مايو 1907 وتوفيت عام 2003 وظلت محافظة على نجاحها في هوليوود لمدة 60 عاماً، وظهرت في أنواع متعددة من الأفلام، سواء تراجيدي أو كوميدي أو اقتباسات أدبية، وبدأت هيبورن التمثيل وهي تدرس في كلية برين ماور، وبعد ذلك اتجهت إلى برودواي حيث لفتت الأنظار واجتذبتها هوليوود.