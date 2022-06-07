نجل راغب علامة الشاب يحتفل بعيد ميلاده.. لن تصدقوا كيف أصبح نُسخة مصغرة عن والده!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 يونيو 2022 09:57 مساءً - يحتفل النجم اللبناني راغب علامة، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاده، حيث أنه من مواليد مثل هذا اليوم 7 يونيو عام 1962.

بدوره احتفل “خالد” نجل الفنان راغب علامة بيوم ميلاد والده، علي حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» بنشر صور تجمعما وعبر عن مدي حبه لوالده .وعبر البعض عن التشابه الكبير بينهما مؤكدا أن خالد نسخة مصغرة من والده

وتوجه له قائلًا: “شكرًا لتصرفك دائمًا كطفل عندما كنت طفلًا، وتصرفك كصديق عندما كنت بحاجة إلى صديق، وتصرفك مثل الوالدين عندما كنت بحاجة إلى والد. عيد ميلاد سعيد يا ملك.. أحبك أكثر مما تعرف”

وكانت جيهان علامة إحتفلت بعيد ميلاد زوجها بفيديو نشرته على ستوري انستجرام وظهرت فيه بصحبة زوجها وأصدقائهما، وعلّقت على الفيديو كاتبةً: “احتفال مبكر لعيد الميلاد”، كذلك توجه لؤي علامة بمعايدة مميزة لوالده شكره فيها على مدى الحب والاهتمام الذي يغمره بهما.

راغب علامة يطرح أغنيته الجديدة “تعاليلى” يوم عيد ميلاده

من ناحية أخرى، طرح النجم راغب علامة، أغنيته الجديدة ” تعاليلى” اليوم الثلاثاء، تزامنًا مع عيد ميلاده، والأغنية من كلمات الشاعر محمد عاطف والملحن احمد زعيم والموزع الموسيقى تومة.

وغرّد راغب علامة، عبر حسابه على «تويتر»، قائلًا:” أغنية تعاليلي .. 7 (يونيو) الساعة السابعة مساءً أتمنى أن تنال إعجابكم وتكون رفيقتكم في مناسباتكم وحفلاتكم وأفراحكم وسهراتكم الحلوة”.

وكان راغب علامة قد اكد في حديث سابق لبرنامج “mbc Trending” أن الأغنية تشبهه وقال: الأغنية تشبهني وتشبه روح وقلب راغب علامة وأعرف ان الشباب والصبايا سيحبون موضوع الأغنية التي ستطرح خلال أسبوعين على الأكثر”.

معلومات عن راغب علامة:

ولد راغب علامة في مثل هذا اليوم عام 1962 في بلدة الغبيري قضاء بعبدا لبنان، ونشأ في عائلةٍ مؤلفة من تسعة أخوة كان ترتيبه الرابع بينهم، وظهرت موهبتة منذ طفولته، وشجعه أساتذته، حيث لاحظوا تميزه في الحفلات المدرسية، وعلمه والده العزف على العود، ليُشارك في برنامجٍ إذاعيٍ وهو في الثانية عشر من عمره، ثم التحق بالمعهد الموسيقي اللبناني وتعلم العزف على العود، ودرس السولفيج، لتخرج بدرجة جيد جدا.

قدم العديد من الألبومات الغنائية خلال مشواره الغنائى الحافل الذى جعله واحداً من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربى، وألبوماته هي ” يا ريت” عام 1986، “الهدية” عام 1987، “ضوى الليل” عام 1988، “ما يجوز” عام 1989، “قلبي عشقها” عام 1990، “يا حياتي” عام 1993، “تؤام روحي” عام 1995، “فرق كبير” عام 1996، “برافو عليكي” عام 1997، “حبيبي يا ناس” عام 1999، “علمتيني” عام 2000، “سهروني الليل” عام 2001، “طب ليه” عام 2002، “الحب الكبير” عام 2004، “مش بعشقك” عام 2008، “سنين رايحة” عام 2010، “حبيب ضحكاتي” عام 2016.

وخلال مشوار راغب علاقة قدم العديد من الكليبات الناجحة منها “أنا اسمى حبيبك”، “آسف حبيبتى”، “مغرم ياليل”، “سهرونى الليل”، “طب ليه”، “الحب الكبير”، “ناسينى العالم”، “عشت ليكى”، “سر حبى”، و”مبهزرش”، و”بتفل”، و”حبيب ضحكاتى”، “اللى باعنا”،

وعلى مستوى الديوهات الغنائية قدم راغب علامة، “بتغيب وبتروح” مع النجمة اللبنانية اليسا، و”تحرر” مع باسكال مشعلاني، و”أنا قلبى نار” مع نجوما، و”أنت ياغالى” مع ليجا وجود، و”ستاف” مع شاكيرا، و”أنا ضايع من دونك” مع أشجين نورى، ودويتوهين مع رجال وهما “قلبى احتار” مع الشاب فضيل و”يا حياتى” مع قصى.

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