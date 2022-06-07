شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان الكويتى المعتزل يوسف البلوشى بعد صراع مع المرض عن عمر 70 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام كويتية بوفاة الفنان الكويتى المعتزل يوسف البلوشى عن عمر ناهز 70 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، وأقيمت صلاة الجنازة عليه عصر اليوم بحضور عدد كبير من الفنانين فى الكويت.

وكان الفنان الكويتى الراحل كان قد اعتزل الغناء والفن بشكل كامل عقب حادثة حدثت معه فى وقت مبكر من مشواره الفنى.

يذكر أن الراحل ذكر فى أحد البرامج التليفزيونية أسباب اعتزاله قائلا إنه أثناء وجوده فى حفل غنائى كان يتواجد فيه أشخاص يرقصون ويشربون الخمر، ناداه أحد الأشخاص الذين يعرفهم وعاتبه لوجوده فى هذه الأجواء، وذكره بأن والده كان رجلاً ملتزماً بالدين والصلاة وبذل كثيرا من أمواله لأداء فريضة الحج.

وأضاف أنه بدأ بعد ذلك الموقف الابتعاد عن العالم والتوجه إلى المساجد لأداء الصلاة حتى التزم بالصلوات الخمس، بعد مساندة وتشجيع من قبل أشخاص مقربين منه، ليكون ذلك الموقف سبباً فى اعتزاله الفن والتزامه الدينى والتفرغ لإمامة المصلين.