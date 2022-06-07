شكرا لقرائتكم خبر عن سارة عبد الرحمن شقيقة آسر ياسين فى مسلسل "الثمانية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر سارة عبد الرحمن إطلاق مسلسل "الثمانية"، وذلك بدايةً من يوم 8 يونيو الحالى، وتلعب سارة خلال أحداث المسلسل شخصية "نجلا" شقيقة آسر ياسين.

وصرّحت سارة عبد الرحمن حول أن تعاونها مع فريق عمل المسلسل فريد من نوعه ولا يوجد عمل آخر مشابه له، وتحمست للمشاركة فى هذا العمل لتعاونها مع المخرج أحمد مدحت، ولأنه أيضًا يعتبر أول تعاون لها مع كبار النجوم مثل آسر ياسين وخالد الصاوي.

المسلسل بطولة آسر ياسين، خالد الصاوى، غادة عادل، ريم مصطفى، محمد البزاوى، منذر رياحنة، ومن إخراج أحمد مدحت.

وفى الوقت نفسه يعرض لـ سارة عبد الرحمن مسلسل "ريفو" حصريًا على منصة Watch it، وتقوم فيه سارة بدور ياسمين رحمى التى تحاول منع إنتاج فيلم ريفو الذى يحكى قصة أشهر فرقة موسيقية بنفس الاسم فى التسعينيات.