شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف عرض مسرحية سيد درويش 16الشهر الجارى على مسرح البالون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ مسرح البالون بإعادة عرض مسرحية "سيد درويش"، للموسم الرابع بداية من يوم 16 يونيو الجارى، لمدة أسبوعين، والمسرحية يقوم ببطولتها الفنان ميدو عادل مشخصا دور فنان الشعب سيد درويش.

وتشاركه الفنانة لقاء سويدان فى شخصية "جليلة العالمة"، ويشارك فى بطولتها كوكبة من الفنانين رشا سامى ، سيد جبر، علاء الحريرى، ،محمد عنتر، وماهر عبيد، ويوسف عبيد، وسعيد البارودى، ومحمد الشربينى ، وسمير الجوكر، وهالة الصباح، عواطف سعيد، وعماد عبد المجيد، وسامى عوض الله، وجمال ترك، وأشرف عبد العزيز، وغادة كامل، ودعاء الخولى، ومجدى عبد العزيز، وإسماعيل شعراوى، وإمام محمد، فاروق الجندى، ربيع الشاهد، مازن تركى، وكوكبة أخرى من الفنانين.



البوستر التشويقى للمسرحية

العرض من إنتاج فرقة أنغام الشباب برئاسة الفنان ماهر عبيد، تأليف السيد إبراهيم، ديكور محمد عبد الرازق، ملابس نجلاء الفقى، توزيع موسيقى حمادة الحسينى، استعراضات وفيق كمال، إضاءة أبو بكر الشريف، مادة فيلمية ضياء داوود، مخرج منفذ وليد سعد، طارق دياب، إخراج أشرف عزب.