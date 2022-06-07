خسّت 40 كيلو خلال أسابيع.. صدمة بعد تداول صورة لـ شيماء سيف بنسختها الرشيقة.. لن تصدقوا كيف أصبحت الآن!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 يونيو 2022 08:43 مساءً - تصدرت الفنانة شيماء سيف محركات البحث بعد خروجها بمظهر جديد للجماهير وبفارق خسارة 40 كيلو في خمسة شهور.

حيث فاجأت “سيف” جمهورها بشكلها الجديد، وتساءل البعض عن إجرائها لعملية تكميم أو عمليات جراحية للتخلص من الوزن الزائد، ولكن أكدت مصادر من أقاربها أنها تتبع نظامًا غذائي أدى لخسارتها الكبيرة للوزن.

واتبعت شيماء سيف رجيم قاسي، واعتمدت على إجراء تمارين رياضية والتي أفادتها بشكل كبير وجعلتها تخسر 40 كيلو من وزنها وتغير شكلها وحياتها بشكل كامل، وحصلت على إعجاب الجميع.

صورة متداولة لشيماء سيف بوزن أنحف

شيماء سيف تريند بسبب حديثها عن السمنة

وكانت الفنانة شيماء سيف، قد تصدرت تريند محرك البحث جوجل، خلال الساعات الأخيرة الماضية، بسبب تداول مقطع فيديو لها تتحدث خلاله عن السمنة والوزن الزائد وهل يقلل ذلك من أنوثة المرأة أم لا.

“شيماء” قالت في حوارها ببرنامج “مراحل” عبر قناة SBC، منتصف شهر أبريل الماضي، “الحديث عن فقدان المرأة لأنوثتها بسبب الوزن الزائد ده تنمر، وأكبر حاجة غلط في الدنيا، لازم نتقبل كل الناس، أنا عارفة أنه الصح إني أبقى أرفع، وممكن أعمل عملية، لكن في ناس تانية ممكن يكون عندهم مشكلة ومش قادرين يعملوا عملية، وعملوا دايت ومش قادرين”.

وأضافت: “مش من حق حد أنه يحكم على حد، سيبوا الناس تعيش، ما دام أنا مرمتش دهوني على حد، أنا تعرضت للتنمر وأنا صغيرة كتير، وكنت بضرب العيال اللي بيتنمروا عليا، ولما كبرت الموضوع قلب معايا كوميدي، وبقى عندي ثقة في نفسي”.

آخر أعمال شيماء سيف

وعلي جانب آخر، تستأنف شيماء سيف مع فريق عمل مسرحية “عائلة تس” عروضهم بالسعودية وذلك خلال موسم جدة، بشهر يونيو الجاري، والمسرحية من بطولة مصطفى خاطر، بيومي فؤاد، أوس أوس، محمد سلام، شيماء سيف، سليمان عيد، مصطفى البنا، دانا حلبى، والمسرحية من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى، وإخراج أوتاكا .

وتتناول المسرحية عائلة مكونة من الأب بيومى فؤاد، ولديه ثلاثة أبناء، وهم مصطفى خاطر وشيماء سيف وأوس أوس، حيث يمتلك الأب مصنع للمياة الغازية باسم “تس كولا”، وخلال العرض، نجد أن تلك العائلة مهددة بالتفكك، بسبب تصرفات الاب ، وتتضمن المسرحية مواقف ساخرة مليئة بكوميديا الموقف تجمع ما بين شخصية “الأب ” الثري الذي يواجه خطر الإفلاس، وأبناءه في محاولتهم لابتكار حلول عملية تنقذهم من هذا الخطر.

المسرحية حققت نجاحًا كبيرًا منذ انطلاق عرضها بموسم الرياض الماضي، وشهدت إقبالاً جمياهيريًا من جميع الأعمار، ونفدت تذاكر المسرحية منذ الإعلان عنها، كما حضرها خلال موسم الرياض مجموعة من الإعلاميين المصريين، والسفير المصرى في السعودية، بالإضافة إلى عدد كبير من الشخصيات العامة.

كما تنتظر الفنانة شيماء سيف، طرح “فيلم مطرح مطروح” مع النجوم محمود حميدة، كريم عفيفي، وليلى أحمد زاهر وغيرهم، من تأليف محمد عز ، وإخراج وائل إحسان.

جدير بالذكر، أن الفنانة شيماء سيف، شاركت في موسم مسلسلات رمضان 2022 الماضي بمسلسلي «أحلام سعيدة»، والجزء الثاني من «في بيتنا روبوت 2»، إذ حققـت نجاحًا واسعًا.

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