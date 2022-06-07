هذه الطفلة فنانة مصرية شهيرة.. عملت كوديل إعلانات واختيرت ضمن أجمل 100 وجه في العالم.. لن تصدق من هي؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 يونيو 2022 08:43 مساءً - نشرت صفحة فنّية على موقع التواصل الاجتماعي، «إنستجرام»، صورة لفنانة شهيرة جدًا وهي طفلة تبلغ من العمر قرابة 6 أعوام، وقالت أنها ممثلة وموديل لأشهر الماركات العالمية وواحدة من أشهر نجمات الوطن العربي.

أنها النجمة المصرية “ياسمين صبري” التي نُشرت صورة نادرة لها عبر صفحات ومواقع السوشيال ميديا وهي بأول عمرها في مرحلة الطفولة.

ونالت الصورة عددًا كبيرًا من التعليقات، وتفاعل المتابعون وروّاد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أشادوا بجمال ورقة ملامح الفنانة منذ طفولتها وحتى الآن، وعلّق أحدهم قائلًا :”جميلة ماشاء الله ما توقعت تكون هي”.

صورة نادرة من طفولة ياسمين صبري

نشأة ياسمين صبري:

ياسمين صبري من مواليد 21 يناير 1988 بمحافظة الإسكندرية، والدها يعمل طبيبًا بإحدى المستشفيات الكبرى في المدينة، بينما والدتها تعمل مهندسة ديكور، كما أنها بطلة أفريقيا في السباحة، وجدها كان قبطانًا بحريًا.تلقت ياسمين تعليمها الابتدائي والثانوي بمدارس الإسكندرية، واستكملت تعليمها الجامعي والتحقت بكلية الإعلام بجامعة الإسكندرية، ودرست بقسم الصحافة والعلاقات العامة.

كشفت ياسمين أنها عاشقة للفن والتمثيل والإعلام بشكل كبير، كما أنها رياضية من الدرجة الأولى حيث تهوى ممارسة الرياضة والسباحة واليوجا،وقد حصلت على العديد من الميداليات الذهبية وتوجت كبطلة لجمهورية مصر برياضة السباحة.

بدايتها الفنّية:

وقد تلقت ياسمين اتصالا من إحدى الشركات العاملة في مجال الإعلانات، وطلبت منها أن تعمل كموديل لأحد الإعلانات، فقررت ياسمين أن تقبل بعرض الشركة وتقتحم مجال الإعلانات، وبالفعل عملت الفنانة كموديل في الإعلانات لفترة محدودة.

كما قدمت ياسمين صبري أولى أدوارها الدرامية، وحققت نجاحًا كبيرًا بدورها، واصبحت من وقتها حديث الصحف والمجلات، حيث وصفوها بأنها من أجمل الوجوه الشابة الجديدة، لتتوالى بعدها الأعمال الدرامية والسينمائية عليها، كما تم اختيارها ضمن أجمل 100 وجه في العالم لعام 2017، وتعد الفنانة المصرية الوحيدة في هذه القائمة.

زيجات ياسمين صبري:

يُذكر أن ياسمين صبري تزوجت مرتين، الأولى كانت قبل دخولها عالم التمثيل من الطبيب محمد، ويعمل في مستشفيات الإسكندرية وهو صديق والدها، وانفصلا في 2017 بعد خمس سنوات من الزواج، ثم تزوجت من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة وانفصلا في 4 مايو 2022.

طلاق ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة:

وكانت الفنانة المصرية ياسمين صبري قد تصدرت الترند مؤخرًا بعد إنفصالها عن زوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة.

وكانت مصادر قد رجحت أن سبب الإنفصال المفاجئ، كان في اختلاف الثنائي على بعض التفاصيل متعلقة بخطط ياسمين القادمة في العمل والإنجاب. وهو ما رفضه أبو هشيمة، فوقع الطلاق.

كما جاءت تكهنات أخرى من الإعلامي اللبناني إيلي باسيل، حيث أدلى بأسرارًا غير متوقعة ومثيرة للجدل عن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وسبب طلاقه وخيـانته لياسمين مع شابة أجنبية تدعى مورينا تاراكو تبلغ من العمر 29 عامًا.

وأكد باسيل في بث مباشر عبر صفحته على «إنستجرام» أن الفتاة الجديدة التي دخلت في حياة رجل الأعمال المصري هي من الجنسية الأجنبية، نافيًــا ارتباطه بالفنانة المصرية مي عز الدين كما تردد، وجاء اعترافات باسيل عن الحياة العاطفية الخاصة لأبو هشيمة المثيـرة للجدل بعد الحديث عن خيـانته لياسمين وتلاها تأكيد انفصـاله عنها مقابل تنـازلها عن كامل مستحقاتها.

أحدث أعمالها الفنّية:

وشاركت الفنانة ياسمين صبري خلال الأعوام الماضية، في مهرجان الجونة وحضور عدد من الفعاليات السينمائية، وكان آخر عمل درامي لها هو مسلسل «فرصة تانية»، الذى عرض عام 2020، وكان من بطولتها المطلقة مع نخبة من الفنانين بينهم دياب وهبة مجدي وأيتن عامر.

ياسمين صبري تواصل تحضيرات فيلم صقر المحروسة، لتبدأ تصويره مع مطلع شهر يوليو المقبل، ويقع الفنان أحمد عز في حبها خلال أحداث الفيلم، كما يجسدان شخصيتان حقيقيتين في العصر الإسلامي، ولكن لم يتم تناولهما بشكل درامي من قبل.

وتدور أحداث فيلم صقر المحروسة في إطار تاريخي عن إحدى الفترات في العصر الإسلامي، وتتضمن مشاهد العمل 15 معركة حربية، يتم تصوير مشاهد الفيلم بين مصر ودبي والمغرب والأردن.

تعاقد حتى الآن على فيلم صقر المحروسة كل من الفنان أحمد عز وياسمين صبري، ومُرشح الفنان ماجد الكدواني، وجاري التعاقد مع باقي أبطال الفيلم، وهو من تأليف محمود حمدان، وتحت قيادة المخرج أحمد علاء.

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