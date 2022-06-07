أحمد العوضي يخرج عن صمته بعد أنباء انفصاله عن ياسمين عبد العزيز.. “ما بيننا أكبر من أي خلاف”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان أحمد العوضي على حسابه الخاص بـ”فيسبوك” بياناً اعترف فيه للمرة الأولى عن وجود خلافات مع زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز بعد أن زادت الأخبار والشائعات خلال اليومين الماضيين حول انفصالهما.

وكتب العوضي في بيانه: “أنا صمتي كان عشان ده خلاف بيني وبين زوجتي الحبيبة زي أي زوجين طبيعيين”.

وتابع: “ياسمين على طبيعتها فعبرت عن غضبها زي أي أخت من إخواتي لما بتتصرف.. لإنها بتتصرف بتلقائية على طبيعتها بعيداً عن النجومية”.

واستطرد: “منعا للقيل والقال.. أنا بقولها اني بحبك.. واللي بيني وبينك أكبر بكتير من أي خلاف أو كلام فاضي”.

ويعد بيان العوضي مكملاً لما نشره قبلها على “فيسبوك” حيث نشر صورة له مع ياسمين وعلق عليها بتعليق أثار الجدل حول ما إذا كان قد تم الطلاق فعلاً أم أن الأمر لم يخرج عن كونه خلافات عادية.

وكتب العوضي معلقاً على الصورة بقوله: “مهما يحصل بينا هتفضلي أنت كل حاجة وكل حياتي بحبك”، وهو التعليق الذي زاد الحيرة بين الجمهور.