شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة بعد طرح "تعاليلي: هي قصة حب بين كل عاشقين جمعهم لقاء بدون موعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم اللبناني راغب علامة، فيديو كليب أغنيته الجديدة "تعاليلى"، عبر قناته على يوتيوب ومنصاته على السوشيال ميديا، تزامنا مع الاحتفال بعيد ميلاده، الذى يوافق اليوم الثلاثاء، وهى من كلمات الشاعر الغنائي محمد عاطف، ألحان أحمد زعيم، توزيع موسيقى تومه.

وقال علامة، عبر حسابه على تويتر، عن أغنيته الجديدة: " تعاليلي.. هي قصّة حب بين كلّ عاشقَيْن جمعهم لقاء بدون موعد، اشتعل معه الحب من أوّل نظرة سحرت الحبيب بجمال حبيبته، عبّر لها عن حبّه وشغفه، فما رأت عينه أجمل منها، ولم يغلبه أحد بالحب الا هذه الانسانة التي نوّرت حياته، فقرّر يطلب يدها قدّام كلّ الناس وتكون شريكة حياته وعمره وحكاياته.

واحتفل النجم اللبناني راغب علامة، بعيد ميلاده اليوم الثلاثاء 7 يونيو، حيث ولد في مثل هذا اليوم عام 1962 في بلدة الغبيري قضاء بعبدا لبنان، ونشأ في عائلةٍ مؤلفة من تسعة أخوة كان ترتيبه الرابع بينهم، وظهرت موهبتة منذ طفولته، وشجعه أساتذته، حيث لاحظوا تميزه في الحفلات المدرسية، وعلمه والده العزف على العود، ليُشارك في برنامجٍ إذاعيٍ وهو في الثانية عشر من عمره، ثم التحق بالمعهد الموسيقي اللبناني وتعلم العزف على العود، ودرس السولفيج، لتخرج بدرجة جيد جدا.



راغب علامة

كانت بداية انطلاقته من استوديو الفن عام 1982، حيث لاقى استحسان لجنة التحكيم، وحصل على المركز الأول عن فئة الأغنية الشعبية، كما التحق بمعهد الموسيقى اللبناني، ومن ثم أطلق أول ألبوماته الذي حمل عنوان "بكرا بيبرم دولابك" وتوالت ألبوماته التي حققت نجاحاتٍ متوالية، كما شارك بعددٍ من برامج اكتشاف المواهب مثل عرب أيدول، وذا فويس.

قدم العديد من الألبومات الغنائية خلال مشواره الغنائى الحافل الذى جعله واحداً من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربى، وألبوماته هي " يا ريت" عام 1986، "الهدية" عام 1987، "ضوى الليل" عام 1988، "ما يجوز" عام 1989، "قلبي عشقها" عام 1990، "يا حياتي" عام 1993، "تؤام روحي" عام 1995، "فرق كبير" عام 1996، "برافو عليكي" عام 1997، "حبيبي يا ناس" عام 1999، "علمتيني" عام 2000، "سهروني الليل" عام 2001، "طب ليه" عام 2002، "الحب الكبير" عام 2004، "مش بعشقك" عام 2008، "سنين رايحة" عام 2010، "حبيب ضحكاتي" عام 2016.

وخلال مشوار راغب علاقة قدم العديد من الكليبات الناجحة منها "أنا اسمى حبيبك"، "آسف حبيبتى"، "مغرم ياليل"، "سهرونى الليل"، "طب ليه"، "الحب الكبير"، "ناسينى العالم"، "عشت ليكى"، "سر حبى"، و"مبهزرش"، و"بتفل"، و"حبيب ضحكاتى"، "اللى باعنا" وغيرها.