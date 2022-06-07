شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حميدة موظف حكومى خلال فترة الأربعينيات بفيلم "مطرح مطروح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجسد الفنان الكبير محمود حميدة فى فيلم "مطرح مطروح"، دور موظف حكومى خلال فترة الأربعينيات، والفيلم تدور أحداثه فى عام 1940، وينتمى لنوعية الأفلام الكوميدية ويشارك في بطولته مجموعة من الفنانين الشباب، وعلى رأسهم: كريم عفيفي، وليلى أحمد زاهر شيماء سيف.

محمود حميدة طُرح له مؤخرا فيلم "الكاهن"، والعمل يشارك في بطولته درة، إياد نصار، حسين فهمي، فتحي عبد الوهاب، جمال سليمان، حنان سليمان، أحمد فؤاد سليم، وفاطمة كمال، وعدد آخر من الفنانين وهو تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن، وتدور أحداثه في إطار تشويقى أكشن.

كما طُرح له أيضا فيلم "ريتسا"، ويشارك في بطولته أحمد الفيشاوى، وأمير المصرى، وكارولين عزمى، ومى الغيطى، ومريم الخشت، وعائشة بن أحمد، ونور إيهاب، وتأليف معتز فتيحة، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج أحمد يسرى، وتدور أحداثه في اطار رومانسى.

يذكر أن المخرج وائل إحسان، قدم آخر أعماله السينمائية بفيلم "أطلعولى برة" بطولة كريم محمود عبد العزيز، عام 2018، وشارك في بطولته كل من خالد الصاوى، بيومى فؤاد، أحمد فتحى، وآخرون.