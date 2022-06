شكرا لقرائتكم خبر عن راشيل زيجلر بطلة فيلم The Ballad of Songbirds and Snakes الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلعب الممثلة راشيل زيجلر، بطلة فيلم "West Side Story" ، دور البطولة في الفيلم الجديد The Ballad of Songbirds and Snakes المشتق من سلسلة The Hunger Games، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " variety".

فيلم The Ballad of Songbirds and Snakes الجديد مقتبس من كتاب سوزان كولينز الذى طرح عام 2020 ويحمل نفس الاسم، والذي تدور أحداثه قبل عقود من مغامرات كاتنيس إيفردين في "The Hunger Games".

على أن تركز " The Ballad of Songbirds and Snakes" على كوريولانوس سنو، وهو صبي طموح، والذى أصبح في النهاية الزعيم المستبد لبلد بانيم البائس.

يعد West Side Story هو عمل مقتبس من الفيلم الموسيقي الذى طرح عام 1957، حيث يستكشف West Side Story التنافس بين جيتس وأسماك القرش، وهما عصابات شوارع مراهقة من خلفيات عرقية مختلفة.

وقام ببطولة فيلم الموسيقى West Side Story كل من أنسل إلجورت، راشيل زيجلر، أريانا ديبوس، ديفيد الفاريز، ريتا مورينو، بريان دارسى جيمس، كوري ستول، مايك فيست، جوش أندريس ريفيرا، العمل من إخراج ستيفن سبيلبرج، ومن تأليف توني كوشنر، عن رواية الكاتب آرثر لورنتس التي تحمل نفس الاسم.