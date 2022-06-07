شكرا لقرائتكم خبر عن نيكول سابا تطرح أحدث أغانيها "سمك القرش" .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت النجمة اللبنانية نيكول سابا أحدث أغانيها على"يوتيوب" والتي تحمل اسم "سمك القرش"، من كلمات عبد الرحمن عاصم وتوزيع أمين نبيل وألحان كريم عاشور وإخراج جاد شويرى.

وخلال موسم عيد الفطر المبارك حققت نيكول سابا نجاحا كبيرا من خلال مشاركتها في العرض المسرحي "الليلة الكبيرة" بطولة محمود عبد المغني، وتأليف وليد يوسف، وإخراج بتول عرفة، ومحمود الليثي، ومحمد عبد الرحمن توتا، وبدرية طلبة، وميرهان حسين، وأمير صلاح الدين، وطه دسوقي.

وكانت آخر أعمال النجمة نيكول سابا الدرامية، مسلسل "نقل عام" كتابة ورشة من المؤلفين الشباب وإخراج عادل أديب، وشاركها فى البطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، إيمان أيوب، عابد عنانى، نهلة سلامة، نور خالد النبوى، هاجر الشرنوبى، أميرة أديب، وعدد كبير من الفنانين، وتدور أحداثه في 30 حلقة.