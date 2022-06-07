بعد انتشار شائعات تطاله.. مكسيم خليل يوضح

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 7 يونيو 2022 07:09 مساءً - منذ 43 دقيقة

بعد انتشار شائعات كثيرة، حول موضوع مسلسل جديد بعنوان “ابتسم أيها الجنرال” يشاركه في بطولته النجم السوري مكسيم خليل، خرج الفنان السوري ليوضح الأمر.

وفي تغريدة، كتبها النجم السوري عبر حسابه في “تويتر”، قال: “ما يتم تداوله حالياً في بعض مواقع التواصل حول موضوع مسلسل ابتسم ايها الجنرال ارتجالات عارية عن الصحة”.

وأضاف: “أي معلومات أو تفاصيل تخص هذا العمل سيتم الكشف عنها لاحقاً من خلال الكاتب سامر رضوان أو المكتب الاعلامي للشركة المنتجة. وجب التنويه”.

ورغم أن الفنان السوري نفى بعضاً مما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الإجتماعي بخصوص المسلسل، فإنه لمّح إلى وجود عمل بهذا الاسم، فيما لم تتضح بعد ملامحه، أو نجومه.

ومن الواضح أن المسلسل سيكون عملاً مرتقباً، خصوصاً أن الكاتب سامر رضوان معروفٌ بمسلسلاته التي تحمل لهجة حادّة وقاسية، دارت كلها حول الفساد.

وكان مسلسل “دقيقة صمت”، إخراج شوقي الماجري، بطولة عابد فهد، الذي عرض عام 2019، آخر أعمال رضوان.

بينما كان “رقصة مطر” آخر أعمال الفنان السوري مكسيم خليل، وشاركته بطولته النجمة اللبنانية إيميه صيّاح، وتدور أحداثه حول مايسترو يدعى “بسام القاضي”، توجه له اتهامات خطيرة تقول إنه أقدم على قتل حبيبته وأخفى ذلك، فيما تعود قصة حب قديمة إلى الواجهة حين تستلم محامية قضية حبّها القديم في جريمة قتل، فتخلط الأوراق على أوتار الخيانة والحب.

وسبقه مسلسل “8 أيام”، الذي شاركته بطولته النجمة سينتيا خليفة، ودارت أحداثه في إطارٍ بوليسي حول مجموعة من الجرائم البوليسية، التي تقع ضمن 8 أيام، ويحتوي على العديد من مشاهد الأكشن، حيث أدت فيه سينتيا دور ضابط شرطة، بينما أدى فيه مكسيم دور محامٍ، يُتهم بجريمة قتل لم يقُم بها.