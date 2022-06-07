اتفاق مبدئي لانضمام دي ماريا إلى برشلونة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 7 يونيو 2022 07:09 مساءً - في الوقت الذي يبحث فيه فريق برشلونة لتعزيز صفوفه بصفقات غير مكلفة على الصعيد المادي، يبدو أن ريال مدريد الإسباني، نادي آنخيل دي ماريا السابق، سيكون أحد الأسباب في انتقاله إلى الغريم التقليدي النادي الكاتالوني.

دي ماريا يرحل عن باريس سان جيرمان الفرنسي عقب نهاية عقده بنهاية الموسم الحالي، وكان قريباً من الانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي بالفعل، غير أن برشلونة دخل على الخط في الفترة الأخيرة ليوقف الصفقة.

صحيفة “الصن” البريطانية كشفت في تقرير لها أن دي ماريا توصل بالفعل لاتفاق مبدئي مع برشلونة على الانتقال للفريق في الموسم المقبل، مستنداً على عدة عوامل، أبرزها تفضيل اللاعب الشخصي.

ورغم أن دي ماريا مثل ريال مدريد خلال الفترة من 2010 إلى 2015، لكن تفضيله لبرشلونة قد يأتي بسبب اللغة الإسبانية التي يتحدث بها كلاعب أرجنتيني، وخبرته بالليجا نفسها على عكس الدوري الإيطالي.

بالإضافة إلى ذلك، فإن دي ماريا يريد أن يوقع عقدا لمدة موسم واحد على أن يعود في صيف 2023، للأرجنتين، بينما أراد يوفنتوس ربطه بعقد لموسمين، وهو أمر تسبب في تأجيل التوقيع بين الطرفين.

ورغم أن يوفنتوس عرض زيادة راتب دي ماريا، بعد عرض 8 ملايين يورو كراتب سنوي، إلا أن اللاعب الذي مثل ريال مدريد في 295 مباراة يفضل ارتداء قميص “البلوجرانا” الموسم المقبل.

بالنسبة لدي ماريا فإن الانتقال للبارسا سيمثل فرصة لضمان مركز أساسي في تشكيلة المدرب تشافي هرنانديز مع الرحيل المتوقع للفرنسي عثمان ديمبلي لعدم توصل اللاعب والنادي لاتفاق بشأن تمديد التعاقد الذي ينتهي نهاية الشهر الجاري.

أما برشلونة نفسه، فدي ماريا يمثل خيارا رخيصا مقارنة بضم لاعب مثل رافينيا، جناح ليدز يونايتد، الذي يرغب ناديه في مبلغ من 60 إلى 70 مليون يورو للاستغناء عنه.

الغريب أن دي ماريا الذي كان يريد الاستمرار في باريس سان جيرمان وصف خروج فريقه من دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد في ثمن النهائي بأنه أحد العوامل التي كانت سبباً في رحيله عن ملعب حديقة الأمراء.

وقال دي ماريا في تصريحات لقناة “تي واي سي” الأرجنتينية الثلاثاء: “هناك عوامل لعبت ضدي، ربما منها الخروج أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، كم كبير من الفوضى حدث بعد تلك المباراة”.

يذكر أن ريال مدريد حول تأخره 0-2 أمام باريس في دوري أبطال أوروبا لللفوز 3-2، ليتأهل للدور ربع النهائي قبل أن يكمل مشواره نحو اللقب بنجاح.

ويعتبر دي ماريا أحد أهم أيقونات ريال مدريد في العقد الثاني من الألفية الثالثة، بعدما حقق خلال تلك الفترة لقباً لدوري أبطال أوروبا ومثله لليجا ولقبين لكأس ملك إسبانيا.