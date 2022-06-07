شاهد سعد لمجرد يبكي على الهواء.. ما القصة؟!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 7 يونيو 2022 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

كشف الفنان المغربي سعد لمجرد، كواليس وأسرار حياته الفنية، مشيرا إلى أنه هاجر إلى أمريكا للعمل والاعتماد على نفسه، وعمل بوظائف عدة.

وقال لمجرد، خلال حلوله ضيفاً على برنامج “صدى الملاعب” على قناة mbc السعودية، إنه كان يريد أن يعتمد على نفسه وأن يصبح إنسانا عصاميا، لذلك قرر الهجرة إلى أمريكا، وهناك عمل بعدة وظائف وظل فترة يعاني بسبب قلة العمل.

وأضاف أن فترة الهجرة تعلم منها الكثير، ثم بعد ذلك شارك في برنامج المواهب “سوبر ستار”، والذي يمثل المحطة الثانية المهمة في حياته، بعد حصوله على المركز الثاني ومساندة الجمهور له في تلك المرحلة.

وأوضح الفنان المغربي أنه قرر الإنتاج لنفسه؛ لذلك عاد إلى الهجرة وعمل لفترة قبل أن ينتج لنفسه أولى كليباته الغنائية. ولفت إلى أن أغنية “انتي باغية” هي أولى أغانيه التي حققت نجاحا عربيا كبيرا، مشيرا إلى أنه لا يريد أن يكون أنانياً ويقدم لهجة واحدة في أغانيه، لذلك يقدم أغاني مغربية ومصرية وبعدة لهجات من أجل الوصول إلى الجميع.

ولم يتمالك سعد لمجرد دموعه على الهواء بعد عرض فيديو له مع والده الفنان البشير عبده، وقال إنه يعتبر والده قدوته، وأهم شخص في حياته، وتعلم منه الكثير، معبرا عن افتقاده لوالده هذه الأيام وتأثر كثيراً أثناء الحديث عنه.

وأكد النجم المغربي سعادته بالغناء مع عدد من الفنانين الذين كان يحبهم قبل ذلك مثل صابر الرباعي وريدوان وإليسا وكذلك محمد رمضان، وأشاد بالأخير وأدائه التمثيلي والغنائي.

جدير بالذكر أن سعد لمجرد احتفل مؤخراً بصول أغنيته مع النجمة اللبنانية إليسا “من أول دقيقة” إلى أكثر من 100 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب في شهر واحد. كما يجتمع لمجرد وإليسا في حفل واحد ضمن فعاليات موسم جدة يوم 17 يونيو/ حزيران الجاري، من تنظيم شركة “روتانا”.