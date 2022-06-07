إليكم أبرز أسباب خيانة الزوج لزوجته

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 7 يونيو 2022 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 7 - يونيو - 2022 6:38 مساءً

يبرر البعض خيانة الرجل للمرأة لأسباب مختلفة منها عدم إهتمامها بمظهرها أو تجاهلها الدائم له، وقد يتعجب البعض من خيانة بعض الرجال للنساء اللواتي يهتممن بهم أكثر من أي شيء أخر، وكذلك يهتممن بمظهرهن طوال الوقت.

ومع تردد الأنباء عن خيانة بيكيه لشاكيرا، التي تعد أيقونة للجمال والأنوثة، انشغلت الكثيرات بالبحث عن تفسير لخيانة بعض الرجال للنساء، ونستعرض في هذا التقرير، أبرز الأسباب التي تجعل الرجل يسعى لخيانة حبيبته أو زوجته، وفقاً لما ذكره موقع “mindbodygreen”.

لماذا يخون بعض الرجال نسائهم؟

بيدور على سبب للانفصال

يلجأ بعض الرجال لخيانة نسائهم لرغبتهم في الانفصال، لذلك يبحث عن مبرر قوي يساعده على الانفصال عن زوجته، بدلاً من أن يواجهها ويوضح لها رغبته في الانفصال .

يرضي نرجسيته

قد تعود سبب خيانة الرجل لزوجته شيء أخر وهو نرجسيته أو ميوله الإجتماعية التي تجعله لا يهتم بمشاعر شريكة حياته وتدفعه لخيانته مع امرأة أخرى.

عايز ينتقم منها

قد يلجأ الرجل لخيانة زوجته أو حبيبته بدافع الانتقام منها، أو إزعاجها، سواء بخيانتها فعلياً أو بجعلها تتخيل خيانته لها .

يعالج الإكتئاب

يبرر بعض خبراء العلاقات الزوجية، خيانة بعض الرجال لرغبتهم في التخلص من الإكتئاب والقلق والتوتر الذى يشعر به مع شريكة حياته، لذلك يبحث عن علاقة تجعله يشعر بالسعادة والراحة.

غير ناضج عاطفيًا

قد تعود خيانة الرجل لزوجته أو حبيبته لسبب آخر وهو عدم نضجه عاطفياً، كما أن الرجال يحرصون على عدم التحدث عن عواطفهم، وبالتالي لا يعلم شريكته احتياجاته ورغبته من العلاقة بالإضافة إلى أن بعض الرجال يتسمون بسوء التقدير ، ونقص قوة الإرادة ، وعدم ضبط النفس ، وعدم النضج أيضاً.