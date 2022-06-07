العين جت في الحلوين.. بدرية طلبة تعلق على أزمة ياسمين عبدالعزيز وزوجها

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 7 يونيو 2022 07:09 مساءً - منذ ساعتين

انتشرت في الفترة القليلة الماضية شائعات متعلقة بطلاق النجمة ياسمين عبدالعزيز من زوجها الفنان أحمد العوضي.

ونشرت الفنانة بدرية طلبة عبر خاصية “الإستوري” بحسابها على موقع “أنستقرام” صورة لياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، علّقت: “العين فلقت الحجر وجت في الحلوين. هم مش حيستغنوا عن بعض والصورة دي حتفضل موجودة”.

كما أعادت نشر تعليقات المتابعين الذين عبّروا عن حبهم للثنائي ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، وأمنيتهم أن تمر خلافاتهما بهدوء.

وكانت طلبة قد عبرت عن مساندتها لياسمين عبدالعزيز، من خلال التعليق على منشور للأخيرة عبر حسابها بموقع “أنستقرام” تضمن صورة حملت دعاء: “اللهم إنني صبرت كما أمرتني، فعوضني كما وعدتني”.

وعلقت بدرية قائلةً: “كل خير يا قلبي، معلش هو النجاح لازم يبقى وراه حاجة.. حسبي الله ونِعم الوكيل في اللي يحسد ويحقد ويستكتر عليكي سعادتك ونجاحك، ربنا يبعد عنك العين والأذى، أي حاجة تهون إلا صحتك”.

واختتمت حديثها بالقول: “ربنا يعافيكي من أي تعب ويعوّض صبرك خير ويفكّ كربك وترجعلك ضحكتك يا بنت قلبي وروحي”.

وكان الفنان أحمد العوضي قد أكد الشائعات المتعلقة بوجود خلاف بينه وبين ياسمين عبدالعزيز، دون أن يوضح طبيعة الأزمة.

وكتب أحمد العوضي عبر صفحته الرسمية بـ”فيسبوك”: “أنا صمتي كان عشان ده خلاف بيني وبين زوجتي الحبيبة زي أي زوجين طبيعيين.. وياسمين على طبيعتها فعبرت عن غضبها زي أي أخت من أخواتي لما بتتصرف.. لإنها بتتصرف بتلقائية على طبيعتها بعيدا عن النجومية، فمنعا للقيل والقال، أنا بقولها إني بحبك، واللي بيني وبينك أكبر بكتيييييير من أي خلاف أو كلام فاضي”.

وألغت النجمة المصرية قبل أيام متابعة زوجها العوضي عبر حسابها الرسمي بموقع “أنستقرام”، لكن ما زال الأخير متابعًا لها ويحتفظ الثنائي بصورهما. وسافرت ياسمين عبد العزيز خلال الأيام الماضية إلى سويسرا حيث أجرت عملية جراحية هي الخامسة منذ الوعكة الصحية العنيفة التي تعرضت لها قبل نحو عام.