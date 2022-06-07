“ياسمين زي أختي”.. أحمد العوضي يؤكد خلافه مع ياسمين عبدالعزيز بهذه الكلمات!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 يونيو 2022 06:50 مساءً - رد الفنان المصري أحمد العوضي علي الشائعات المتداوله حول انفصاله عن زوجته النجمة ياسمين عبد العزيز .

حيث نشر أحمد العوضي عبر حسابه الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» صوره له مع زوجته، وعلّق أسفل الصورة قائلًا: “مهما يحصل بينا هتفضلي انتي كل حاجة وكل حياتي بحبك”.

العوضي يؤكد وجود خلاف مع زوجته وينفي شائعة الطلاق

كما نشر العوضي أيضًا عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي الـ «فيسبوك» بوست يوضح فيه لجمهوره حقيقة الأمر وكتب قائلًا “أنا صمتي كان عشان ده خلاف بيني وبين زوجتي الحبيبة زي أي زوجين طبيعيين، وياسمين علي طبيعتها فعبرت عن غضبها زي أي اخت من اخواتي لما بتتصرف .. لإنها بتتصرف بتلقائيه علي طبيعتها بعيدا عن النجومية، فمنعا للقيل والقال انا بقولها اني بحبك، واللي بيني وبينك أكبر بكتير من أي خلاف أو كلام فاضي”.

يُشار إلى أن الفنانة ياسمين عبدالعزيز قامت في الساعات الأولى من صباح أمس، بإلغاء متابعة زوجها الفنان أحمد العوضي، بينما احتفظت بالصور التي تجمعهما. مما أدى إلى إنتشار شائعات تفيد بإنفصالهما.

بدرية طلبة تساند الثنائي في أزمتهما

ووجهت الفنانة بدرية طلبة رسالة دعم لصديقتها الفنانة ياسمين عبد العزيز، التي تداولت أخبار انفصالها عن العوضي تزامنا مع تعرضها لوعكة صحية جديدة استدعت سفرها لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية في الخارج.

بدرية طلبة تدعم صديقتها ياسمين عبدالعزيز عبر ستوري إنستجرام

ونشرت بدرية طلبة صورة تجمع ياسمين عبد العزيز بزوجها أحمد العوضي من ظهورهما في وقت سابق ببرنامج “معكم منى الشاذلي” من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها الرسمي على إنستجرام .

وكتبت في تعليقها عليها: “العين فلقت الحجر وجت في الحلوين.. هما مش هيستغنوا عن بعض والصورة دي هتفضل موجودة”.

آخر أعمال أحمد العوضي

يُشار إلى أن أخر أعمال الفنان المصرى أحمد العوضي كان مسلسل الرسوم المتحركة “يحيى وكنوز”، الذي عرض في موسم رمضان 2022 الماضي، وهو من تأليف محمد عدلي، إخراج محمد عيد.

والجدير بالذكر ان الفنان أحمد العوضي كان يستعد لفيلمه الجديد الذي يحمل اسم “البلدوزر” والذي تدور أحداثه حول رياضة الـ MMA وهو اول فيلم عربي مصري يدور حول تلك النوعية من الفنون القتالية، وهو قصة وإخراج طارق العريان، وتأليف السيناريست أحمد حسني.

ويعاد حاليًا عرض مسلسل “اللي مالوش كبير” على قناة ON، والعمل بطولة النجمين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، بمشاركة النجوم خالد الصاوى، دينا فؤاد، خالد سرحان، أحمد سعيد عبد الغنى، دنيا عبد العزيز، محمود حافظ، هدى الاتربى، عايدة رياض، أحمد الرافعى، فتوح أحمد، ايمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله محمود، صبا الرافعى، محمود ياسين جونيور، بسنت النبرواى وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى.

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