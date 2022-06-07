الموت يفجع النجم الجزائري ” الشاب خالد “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 يونيو 2022 06:50 مساءً - أعلن المخرج الكويتي ” يعقوب المهني ” في منشور له عبر حسابه على فيس بوك منذ قليل عن وفاة والدة الفنان الجزائري ” الشاب خالد ” ظهر اليوم الثلاثاء .
فكتب يعقوب المهني مقدما التعازي في وفاة والدة الشاب خالد وناعيا إياها : ” أعزي أخي الشاب خالد الحاج إبراهيم وأخوي مجيد الحاج إبراهيم بوفاة والدة الشاب خالد ” .
وتابع المهني مطالبا بالدعاء للفقيدة : ” الله يرحمها ويغفر لها، ولا حول ولا قوة إلا بالله .. الدعاء إخواني للحاجة فضلا وليس امرا ” .
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