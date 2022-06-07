كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 يونيو 2022 06:50 مساءً - شاركت الفنانة المصرية ” منى زكي ” متابعيها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام بصورة خلال حضورها لمهرجان كان السينمائي في دورته ال 70 . وخطفت منى زكي أنظار المتابعين إليها بإطلالتها والتي اعتمدت بها على بدلة عصرية باللون الفوشيا من توقيع دار أزياء ” الكسندر ماكوين ” . وأشاد المتابعون في تعليقاتهم بإطلالة الفنانة مني زكي وأناقتها وجمالها والتي بدت وكأنها في العشرينات من عمرها على حد وصفهم .

كانت هذه تفاصيل خبر ” تبدو في العشرينات ” .. منى زكي تخطف أنظار الجمهور في أحدث ظهور لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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