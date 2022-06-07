ماجد المصري يفجّر مفاجأة عن مسلسل “بابلو”!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان ماجد المصري، خلال تصريحات صحافية مفاجأة بشأن مسلسل “بابلو” الذي قام ببطولته الفنان حسن الرداد وعُرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي.

قال المصري إنه كتب قصة المسلسل على أن يخوض بطولته ليُعرض في رمضان الماضي، إلا أنه فوجئ بالشركة المنتجة تعطيه للرداد.

وأكد المصري أنه لم يكن يرغب في الحديث عن الموضوع، مشيراً إلى أنه كتب قصة المسلسل وكان قد تعاقد لتقديمه مع المنتج ممدوح شاهين، وبعد عامين اتفقا على أن يخرج العمل الى النور، وتحدث مع الفنان السوري قصي خولي لمشاركته في بطولة العمل وبالفعل وافق، ثم فوجئ باختيار مطرب لبناني ليشاركه البطولة فقرر أن يتراجع عن المشاركة فيه.

وأوضح أن المنتج قرر أن يتعاقد مع أبطال آخرين لتقديمه، وبالفعل عُرض في رمضان الماضي من بطولة حسن الرداد، مضيفاً: “أنا من الناس الخيبانة اللي مش بتسجل الحاجات باسمها لذلك لم أتخذ أي إجراءات ولم أعط الموضوع أهمية”.

وأشار إلى أن الفنان حسن الرداد تحدث إليه وأخبره أنه من الممكن أن يعتذر عن العمل إذا قرر أن يقدّمه، لكنه رفض، موضحاً أنه كان يرسم شكلاً آخر للعمل وليس مثلما خرج للجمهور، مضيفاً: “بالنسبة لي كأنه لم يكن ولم أعط الموضوع أي أهمية”.