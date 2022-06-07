ما موقف أصالة من الإنتقادات التي طالتها؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: علّقت الفنانة السورية أصالة نصري على الشائعات والانتقادات القاسية التي طاولتها في الفترة الأخيرة، وذلك خلال لقاء مع كاميرا برنامج The Insider بالعربي.

وفضّلت أصالة الصمت على الهجوم الأخير الذي تعرضت له وقالت بعفوية: “والله مرات ما بشوف، غالباً ما بشوف بتصدّق يا دوبك أركض بحالي وبولادي وبزوجي”.

وأضافت: “أوقات بقول لحالي عندن حق يزكزكوني لأن أنا كتار لي بحبوني كتير كتار يعني مرات بتعرف أنا بحط حالي مكان الآخر بقول يمكن لو كنت مكانن بعمل هيك مع حدا هلأد هيك محبوب مو أكتر”.

وعن انشغالها عن عائلتها بسبب إقامتها في دبي وكثرة حفلاتها، قالت أصالة: “ما فيه عذاب، بعرف انه رغم حناني الشديد يعني انا بعتقد انه حتى الموسيقى هي ساعدت بإنو هذا الحنان يضلو متدفق ويضلو هيك اخضر بشكل غير طبيعي إنما بحس انو انا يلي عم بعملن ياه للولاد حتى وانا بعيدة عنن مهم كتير إلن مهم لذكرياتن مهم لحياتن لاني انا ما بعرف عيش بدون ما غني”.

وأضافت: “الغنا بالنسبة الي هو بالزبط مثابة الهوا فما بحس اني مذنبة لانو بحس انو عندي دور هو لي بخليني اخد هيك صمّد بتعرف كم العاطفة يعني الأمومة بالنسبة اللي مش وقت طويلة قضي مع ولادي أو قضي معاهم مناسبات معينة سواء كانت أعياد او اي مناسبة كانت الحنان ممكن هيك ينعطى بأوقات ممكن تكون قصيرة بس مكثف وإلو أهميته فأنا بعطيهم هاد للولاد”.