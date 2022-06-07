شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسلان وفيلمان ومسرحية.. نشاط فنى كبير لـ يسرا فى 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيش النجمة يسرا حالة كبيرة من النشاط الفني هذا العام 2022، والذي استعادت فيه نشاطها الفنى المكثف بتقديم أكثر من عمل خلال نفس العام، على عكس السنوات الماضية والتي كانت تكتفى بتقديم مسلسل في شهر رمضان من كل عام، إلا انها هذا العام قدمت مسلسلا في رمضان وتستعد لبدء تصوير مسلسل ثانٍ، كما تنتظر عرض فيلم وتستعد لتصوير آخر هذا بالإضافة إلى تقديم مسرحية جديدة.

وبدأت يسرا هذا العام بالظهور كضيفة شرف في مسلسل "البحث عن علا" مع النجمة هند صبرى والذى تم عرضه في 8 حلقات خلال شهر فبراير الماضى، وبعدها قدمت مسلسل "أحلام سعيدة" في شهر رمضان هذا العام وشاركها في البطولة غادة عادل، مى كساب، شيماء سيف، انتصار، هشام إسماعيل، محمد أوتاكا، نور محمود، هشام عاشور، داليا شوقى، ميسرة، جيهان الشماشيرجى، إسماعيل فرغلى، عماد رشاد، نبيل نور الدين، سامى مغاورى، ملك بدوى وتأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج جمال العدل.



يسرا

وتستعد ليسرا لبدء تصوير مسلسل جديد بعنوان "روز وليلى" الذى يجمعها بالنجمة نيللي كريم للمرة الأولى في بطولة مشتركة من تأليف السيناريست البريطاني كريس كول وإخراج المخرج السينمائي والتلفزيوني البريطاني أدريان شيرجولد ويتنمى لنوعية أعمال الـ 10 حلقات، ومقرر عرضه في الربع الأخير من العام الجارى على احدى المنصات الرقمية ويشارك في بطولته أحمد وفيق، تيام قمر وهشام عاشور.

وعلى المستوى السينمائي، تنتظر يسرا طرح فيلم "ليلة العيد" بطولة يسرا، ريهام عبد الغفور، عبير صبرى، يسرا اللوزى، نجلاء بدر، سميحة أيوب، هنادي مهنا، سيد رجب، محمود حافظ، أحمد خالد صالح، مايان السيد، سلوى عثمان، رشدى الشامى، وعارفة عبد الرسول، نهى صالح وعدد آخر من الفمنانين من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج سامح عبد العزيز.

كما تقرأ يسرا حالياً سيناريو فيلم جديد بعنوان "شقو" بطولة عمرو يوسف ومحمد ممدوح وتأليف وسام صبرى وإخراج كريم السبكى، ومن المقرر أن تحدد موقفها من التعاقد على الفيلم خلال الأيام المقبلة قبل انطلاق التصوير، وتم ترشيح يسرا لتجسيد شخصية دكتورة.

أما في المسرح فتعود النجمة يسرا للوقوف على خشبة المسرح من جديد بعد غياب 19 عامًا منذ تقديمها مسرحية "لما بابا ينام" عام 2002 إخراج خالد جلال، والذي بدوره يعيدها مرة أخرى خلال مسرحية من تأليفه وإخراجه تحمل اسم "صافي وفافى" للعرض في موسم الرياض الترفيهى بالمملكة العربية السعودية.