شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون مشترك بين مدينة الإنتاج وجامعة الدول العربية في المجالات الثقافية والإعلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار الحرص علي تعزيز التعاون المشترك ، ومد جسور الصداقة مع المؤسسات والهيئات العربية الكبري ، قام السفير أحمد رشيد خطابي الامين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، بزيارة مدينة الإنتاج الإعلامي ، استقبله خلالها عبد الفتاح الجبالي رئيس مجلس الإدارة، حيث تناول اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين الجامعة ومدينة الإنتاج في العديد من المجالات الثقافية والإعلامية ، والتعاون في مجال تنظيم دورات تدريبية للكوادر الإعلامية العربية في مجالات الإنتاج والإخراج ، وإعداد البرامج الحوارية والمونتاج وهندسة الإستديوهات ، وذلك من خلال مركز التدريب والتطوير بالمدينة " UP SKIL " ، إضافة إلي وضع برتوكولات تعاون بين الجانبين ، علي غرار البرتوكولات التي وقعتها المدينة مع الجامعات العربية والمصرية ، وكذلك برامج تدريب الاعلاميين الافارقة .

وقد رحب الجبالي بالسفير، وأكد علي أهمية الزيارة في تدعيم أواصر الصداقة وفتح أفاق جديدة للتعاون مع جامعة الدول العربية، معرباً عن استعداد مدينة الإنتاج الإعلامي الكامل ، لتقديم كافة التسهيلات والإمكانيات للأشقاء العرب ، وإتاحة الفرصة للإستفادة من إمكانيات المدينة التكنولوجية وخبراتها البشرية ، في إعداد وتدريب الكوادر الإعلامية العربية ، وأطلع الجبالي الضيف علي إمكانيات المدينة العلمية والتكنولوجية وأهم الأنشطة بها ، مشيراً إلي أن مدينة الإنتاج الإعلامي تعد مدينة إعلامية متكاملة ، تضم بين جنباتها العديد من الإستديوهات، التي ينطلق منها أشهر القنوات العربية والمصرية ، كما تضم مركز ترميم التراث، الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط في الحفاظ علي التراث الوثائقي السمعي والبصري وحمايته من التلف والقدم ، وتضم أيضاً إستديو الدولبي أتموس والذي يعتبر أعلي تقنية تسجيل الصوت في العالم ،، وتتطرق اللقاء إلي المنطقة الترفيهية بالمدينة " الماجيك لاند " والتي تم تأجيرها لأحد أكبر المستثمرين العرب المتخصصين في هذا المجال في العالم ، وجاري حالياً تجديدها وتطويرها.

ومن جانبه قدم خطابي الشكر علي هذا الإستقبال وهذه الزيارة الهامة ، مؤكداً علي أن ما شاهده اليوم شيئاً مبهراً حيث أن مدينة الإنتاج الإعلامي ، تعد واحدة من الصروح الإعلامية الكبري في منطقتنا العربية ، معرباً عن رغبته الصادقة في التعاون مع مدينة الإنتاج الإعلامي ، في الفترة القربية القادمة ، من خلال إعداد رؤية لهذا التعاون ، وخاصة التدريب في مجالات الإعلام المختلفة ، والإستفادة من الإمكانيات التي توفرها المدينة ، في خلق كوادر إعلامية واعدة ، تواكب التطور الكبير في هذا المجال .

في نهاية اللقاء قام السيد السفير ، بعمل جولة تفقدية بالمدينة شملت مركز التدريب والتطوير " UP SKILL " وما يضمه من قاعات التدريب والمعامل ، كما زار إستديو الدولبي أتموس ، ومركز ترميم التراث ، وإستمع لشرح مفصل من القائمين بالإشراف علي هذه المراكز إلي طرق و مراحل العمل بها وكيفية تشغيلها .