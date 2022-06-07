رحمة حسن تتعرض لهجوم كلب وعضها في ” منطقة حساسة “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 يونيو 2022 05:43 مساءً - كشفت الممثلة المصرية ” رحمة حسن ” عن تعرضها لهجوم كلب شرس عليها في الشارع بجوار منزلها وعضها محدثا جرحا عميقا في جسدها .

وروت رحمة حسن تفاصيل الواقعة في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام جاء فيه : ” امبارح الساعة ١١ بليل كنت نازلة اجيب حاجة من السوبر ماركت جمب البيت وكنت ماشية علي الرصيف وكان في عربية بتركن جمبي عادي ” .

وتابعت : ” فجأة الباب اتفتح ولقيت كلب (جيرمن شيبرد) تقريبا مَش متأكدة اوي بيهجم عليا بكل قوته ،طبعا حاولت اجري لكن للأسف الكلب كان قوي وشرس ووقعني علي الأرض .. حاولت أقوم واجري وصاحبته حاولت تشده بس فك الليش بتاعه وعضني عضة كبيرة وغويطة بنابه في منطقة حساسة ” .

وأضافت : ” صاحبة الكلب كتر خيرها اخذتني فورا علي مستشفي إمبابة، ادوني حقنة تطعيم الكلب ولسه فاضلي ٤ هاخدهم خلال شهر .. بس المشكلة إن من امبارح الجرح بينزف دم كتير وأنا طبعا خايفة ومصدومة وتعبانة وعندي تروما من امبارح .. واللي واجعني أكتر إني مَش عارفه اتصرف ازاي ” .

وأكملت رحمة : ” خصوصا إني أكيد مَش عايزة الكلب يتأذي، بس كمان مَش عايزة أي إنسان كمان يتأذي ويتعض ويتبهدل في الشارع زيي .. أنا كنت بشوف الكلب ده دائما مع صاحبته بتمشي بيه في الشارع جمب البيت عندي، وعشان شكله شرس كنت بامشي بعيد عنه لما بشوفه ” .

وقالت : ” امبارح صاحبة الكلب قالتلي متخافيش هو عض ولادي قبل كدا وتمام محصلش حاجة ! طبعا أنا اتصدمت لما عرفت إنها مَش أول مرة الكلب يعض حد ومع ذلك هي سايباه عادي في الشارع من غير كمامه أو حد قوي يمسكه .. بجد حرام عليكم ” .

واستطردت : ” الكلب لما بيكون حجمه كبير وشرس بيعتبر سلاح وصاحبه مسؤل مسؤلية كاملة عنه ويحاسب علي إهمال مسؤليته خصوصا لو إهماله تسبب لشخص تاني في أذي بدني يحتاج أكتر من ٢١ يوم علاج وأذي نفسي معرفش هايحتاج قد إيه عشان يخف ” .

واختتمت الممثلة رحمة حسن منشورها : ” أنا كنت بحب انزل احط أكل وماية للكلاب والقطط تحت البيت ، دلوقتي أنا حقيقي مرعوبة اقرب منهم وخايفه جدا .. أنا اسفة طولت عليكم بس أنا بجد مَش عارفة المفروض أعمل إيه عشان محدش تاني يتأذي ” .