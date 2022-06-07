في ظهور نادر لها .. ملحم زين يحتفل بعيد ميلاد إبنته ” زينب “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 يونيو 2022 05:43 مساءً - احتفل الفنان اللبناني ” ملحم زين ” بعيد ميلاد إبنته ” زينب ” في منشور له عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام .

وتضمن المنشور صورة للفنان ملحم زين تجمعه بطفلته ظهر بها وهو يحتضنها ويضحك معها وأرفقها بتعليق يعايدها من خلاله .

فكتب ملحم زين في تعليقه على الصورة مهنئا إبنته بيوم مولدها قائلا : ” عقبال المية سنة يا فرحة عمري زينب ” .