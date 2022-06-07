أصالة : ” مستعدة أكون جدة “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 يونيو 2022 05:43 مساءً - أجرت الفنانة السورية ” أصالة ” لقاءا مع برنامج MBC Trending على هامش إحيائها لحفلها الأخير في مدينة دبي . وخلال اللقاء كشفت أصالة عن انتظارها اللحظة التي ستصبح بها (جدة) واستعدادها لهذا الشئ بعد زواج إبنتها ” شام الذهبي ” . فقالت أصالة : ” لما بتكبر عيلتي وبيكون عندي أحفاد هذا بالنسبالي حلم، أنا عموما بموت عالأولاد الصغار وبحب العيلة تكون هيك حواليا وكبيرة ” . وتابعت متحدثة عن إبنتها : ” شام بالنسبالي مجموعة ستات، هي الدنيا فإن تجيب ولاد يعني هي الدنيا كمان ” . وأضافت الفنانة أصالة : ” تولد بالنسبالي وتكبر ويجيني هيك عواظم غير شام العظيمة الوطن الكبير اللي عايشة فيه ومن خلاله اللي هو بنتي ” .

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