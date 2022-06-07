شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة الفنان الجزائرى العالمى الشاب خالد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفيت اليوم الثلاثاء، السيدة خديجة حاج إبراهيم والدة نجم الغناء الجزائرى العالمى الشاب خالد، حيث نشر أحد أقارب الشاب خالد صورة للراحلة بصحبة نجلها وكتب:" توفيت خالتي خديجة حاج إبراهيم أم الشاب خالد وفلالي ونور الدين..اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وابدلها دارا خيرا من دارها واهلا خيرا من اهلها وزوجا خيرا من زوجها وادخلها الجنة ".



الشاب خالد

الشاب خالد مغني جزائري لموسيقى الراب وحقق نجاحات كبيرة على المستوى الوطن العربى والعالمى أيضاً، ولد بحي سيدي الهواري في وهران في الجزائر، وهو حاصل على الجنسية الفرنسية أيضاً، ويعتبر أول الفنانين العرب الذي استطاع إيصال الأغنية العربية وإخراجها إلى العالمية وذلك عن طريق أغنية الراي الجزائرية.

ففي سن 14 شكل خالد أول فرقة تحت اسم "فرقة الخمسة نجوم"، وقد سجل أول أغنية منفردة له تحت اسم "Trigue Lycée" وكان للتغيير الكبير في موسيقى الراي اثر في تشجيعه على التقدم في وقت مبكر ليصبح اشهر مطربي الراي دوليا.

حاول الشاب خالد انتقاء اغانيه كثيرا حيث يعتبر الشاب خالد أول الفنانين العرب الذي استطاع ايصال الاغنية العربية وإخراجها إلى العالمية وكانت اشهر اغانيه شهرة (ديدي) والتي كانت سببا في انتقاله للإقامة بباريس بصفة دائما عقب التهديدات التي وجهت له.