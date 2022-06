شكرا لقرائتكم خبر عن دبلجة أفلام Disney+ إلى اللهجة المصرية بكبار النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تميم فارس الرئيس التنفيذي لـ Disney+ في الشرق الاوسط، خلال مؤتمر ديزني بلس في دبي بالإمارات عن دبلجة أفلام الأنيميشن التي تنتجها شركة ديزني، باللغة العربية، إضافة إلى اللهجة المصرية المحببة لدى قطاع كبير من الجمهور بالاستعانة بكبار النجوم، والتي لاقت نجاحا واسعا لدى العديد من محبي الأفلام الأنيميشن

وأضاف تميم فارس أن Disney+ لديها مهمة في الفترة القادمة وهي تقديم قصص ملهمة من خلال الأفلام، إضافة إلى التسلية في نفس الوقت.

وأشار فارس إلى أن متابعي ديزني بلس وصل إلى 137.7مليون حول العالم، وأن ديزني تتعاون مع كبرى الاستوديوهات العالمية، وأكد تميم فارس أن هناك تسهيل كبير للرقابة الأبوية علي المحتوى و سهلة الاستخدام.

فبما أعلنت Disney+ عن العديد من الأعمال بداية من غدا الأربعاء، حيث تعرض المسلسل الكوميدى الأصلى، الذى لاقى نجاحاً كبيراً بعنوان "Only Murders in the Building"، ومسلسل تليفزيون الواقع "The Kardashians"، إلى جانب جميع مواسم المسلسلات الأشهر على الإطلاق "The Simpsons" و "Grey’s Anatomy" و"The Walking Dead" إضافة إلى الأفلام الكلاسيكية مثل "Avatar" وصولاً إلى فيلم الكوميديا والمغامرات المرشح لجائزة الأوسكار "رجل حُر" من بطولة رايان رينولدز والتى ستكون متاحة فى مصر والشرق الأوسط.

كما تقدم أفلام الأبطال الخارقين من عالم مارفل السينمائي، ومنها الفيلم المرشح لجائزة الأوسكار "Shang-Chi and the Legend of The Ten Rings" و"Black Panther" و"Avengers: Endgame" و"Black Widow" وأحدث مسلسلات مارفل، بما في ذلك "Moon Knight" و"WandaVision" ومسلسل الرسوم المتحركة المذهل "ماذا لو؟".