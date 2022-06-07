شكرا لقرائتكم خبر عن Top Gun: Maverick يتعرض لأزمة جديدة بعد نصف مليار دولار إيرادات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالرغم من نجاحاته التي تخطت التوقعات، يواجه فيلم الأكشن Top Gun: Maverick، بطولة النجم العالمي توم كروز، أزمة جديدة في الأسواق الصينية، بعدما رفع ورثة إيهود يوناي، الذي ألهم صناع الفيلم بالعمل استنادا إلى مقال نشره في عام 1983 دعوى قضائية في المحكمة الفيدرالية في ولاية كاليفورنيا ضد القائمين على الفيلم، متهمين الشركة المنتجة بانتهاك حقوق الملكية الفكرية.

ووفقاً للتقرير الذى نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية، فإن ورثة أيهود يوناي، استندوا في دعواهم إلى قانون حقوق الطبع والنشر، الذي يسمح للمؤلفين باستعادة حقوق عملهم بعد فترة زمنية تصل لـ 35 عاماً، ونقل التقرير تجاهل الشركة المنتجة لخطاب عائلة يوناي، واستمرت في انتاج الفيلم، وهو ما دفع العائلة الى رفع دعوى قضائية للحصول على تعويض وجزء من أرباح الجزء الجديد من الفيلم.

حقق Top Gun: Maverick إيرادات وصلت إلى 548 مليونا و604 آلاف دولار بدور العرض المختلفة حول العالم منذ طرح العمل يوم 27 مايو الماضى، العمل من إنتاج شركة Paramount Pictures.

الفيلم تدور أحداثه بعد قضائه لأكثر من ثلاثين عاماً في القوات الجوية، حيث كان مافريك ضمن أفضل الطيارين، لكنه يتفادى التقدم فى الرتبة التى ستضعه فى مكانة مختلفة كما يستمر فى تطوير إمكانياته، يجد مافريك نفسه مكلفاً بتدريب كتيبة من خريجى Top Gun للقيام بمهمة محددة لم يقم بها طيار حى من قبل.

وبالإضافة لتوم كروز، يشارك فى بطولة الفيلم كتيبة ضخمة من النجوم منهم ميليس تيلر، جنيفر كونيللي، جون هام، مونيكا باربارو، إد هاريس وفال كيلمر، وهو من تأليف جيم كاش، جاك إيبس جونيور، إريك وانر سينجر، كريستوفر ماكواير وإهرن كروجر، وإخراج جوزيف كويزينيسكي.