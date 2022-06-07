شكرا لقرائتكم خبر عن الحبايب من ورا الكواليس.. بدء العد التنازلى لآخر حلقات Stranger Things "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الصفحة الرسمية لمنصة نتفليكس التليفزيونية، مجموعة صور من وراء كواليس تصوير الأجزاء الأربعة من مسلسل الفنتازيا Stranger Things، والتي ظهر فيها ابطال العمل في عدد من المشاهد السابقة، وكتبت "الحبايب من وراء الكواليس، باقي أقل من شهر على المجلّد الثاني".

وينتظر عشاق السلسلة الشهيرة طرح الجزء الثاني من الموسم الرابع والأخير نهاية الشهر الجاري عبر المنصة الأمريكية نتفليكس، بعد النجاح الكبير الذى حقق الجزء الأول من الموسم الأخير الذى عرض الأسبوع الماضي، وحصد نسبة مشاهدات تخطت الـ 300%.



لقطة من وراء الكواليس



جانب من كواليس المسلسل



خلف الكواليس

حقق الموسم الرابع من مسلسل الخيال والفنتازيا Stranger Things الذى عرض منذ أيام قليلة عبر المنصة الأمريكية نتفليكس، تقييمات إيجابية كبيرة بعد تأجيل المسلسل لفترة طويلة بسبب جائحة كورونا التي أجبرت الكثيرين على تأجيل أعمالهم بسبب الغلق الذى نفذته دول العالم، وذلك وفقًا لما نشرته "variety".

ونجح الموسم الرابع من المسلسل الشهير في حصد تقييمات وصلت لأكثر من 95% من قبل النقاد والمشاهدين بعد أقل من يومين من عرضه عبر المنصة الأمريكية نتفليكس.

وكشفت عدة تقارير أجنبية سابقة، عن انضمام النجمة العالمية نينا دوبريف، لطاقم عمل مسلسل Stranger Things في موسمه الرابع، بعد تألقها في دور البطولة في فيلم Love Hard الذي يعد أحد أفضل أفلام الكريسماس عبر المنصة الأمريكية نتفليكس، حيث ستلعب دورا رئيسيا في الأجزاء القادمة من السلسلة الشهيرة.



صورة من خلف الكواليس



خلف كواليس التصوير