شكرا لقرائتكم خبر عن وائل كفورى وميريام فارس ينعيان والد رامى عياش: ربنا يصبرك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم النجم وائل كفورى، والنجمة ميريام فارس، التعازى للنجم رامى عياش لوفاة والده أمس الاثنين، وكتبت ميريام، قائلة:"حبيبى الله يرحمه، ويصبرك ويصبر أهلك والله يخليلك عائلتك"، وقال وائل كفورى:"الله يرحم الوالد، وتكون نفسه بالسما بعزّيك وبعزّي عيلتك وإن شاء لله بتكون خاتمة الأحزان".



ميريام فارس



وائل كفورى

ويقام عزاء والد المطرب رامى عياش، على 3 أيام، ليكون أول يوم بعد الدفن مباشرة في بيت بعقلين من الساعة الخامسة حتى الساعة السابعة مساء، أما غدا الأربعاء سيكون بمنزله أيضًا بعقلين من الساعة الرابعة حتى السادسة مساء، أما اليوم الثالث الخميس سيكون بدار الطائفة الدرزية، وسيكون من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى الخامسة مساء.

في جانب آخر، حل النجم رامي عياش ضيفًا على برنامج "حديث البلد" الذي تقدمه الإعلامية منى أبو حمزة، ويخرجه المخرج باسم كريستو، عبر شاشة تليفزيون mtv، وقدم رامى لأول مرة مقطعًا من أغنيته الجديدة، "حلوين حلوين" والتى سيفتتح بها نشاطه الفنى فى موسم الصيف، والأغنية من كلمات أحمد راؤول، والحان رامى عياش، ومن المقرر تصويرها خلال أيام، ويقول مطلع الأغنية: "حلوين حلوين مع بعض حلوين.. قمرين عاشقين.. لايقين رايقين وبشوق وحنين طيرين دايبين".