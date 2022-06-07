شكرا لقرائتكم خبر عن لعب وحب وسكوتر.. لحظات رومانسية وتلقائية بين أصالة نصرى وزوجها.. "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيش النجمة أصالة نصري، فترة مزدهرة في حياتها العاطفية مع زوجها الشاعر العراقي فائق حسن، وهو ما ظهر بشكل ملفت في كل صورهما ورسائل الغزل التي يحرصان بشكل دائم على تبادلها سوياً عبر حساباتهما الشخصية بمنصات السوشيال ميديا.

ومن حين لآخر يحرص أحدهما على ابراز حبه للآخر عن طريق بوست او ستوري، وسرعان ما تدخلت الجماهير لمشاركتهما توثيق لحظاتهم السعيدة، بعد ان التقط أحد الجماهير مقطع فيديو للنجمة السورية وهي تحمل "سكوتر" وتسير في شوارع مدينة دبي، وفى مقطع آخر تظهر وهي تركب السكوتر وتسير خلف زوجها الذي يقود سكوتر آخر في احدى الطرق، ولقيت الفيديوهات تفاعلا كبيرا من قبل عشاقهما.

وستحيى النجمة السورية حفلاً غنائيًا في دولة الكويت، الجمعة 10 يونيو الجارى، وتقدم خلاله باقة مميزة من أشهر أغنياتها، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول العربية في موسم الصيف.

وعلي جانب آخر تعيش الفنانة السورية أصالة حالة من النشاط الفني، حيث أحيت عدة حفلات الفترة الماضية في مصر والسعودية، وتحدثت أصالة في تصريحات تليفزيونية عن أعمالها الفنية المقبلة، حيث أكدت أنها سجلت ديو جديد مع المطربة أسماء لمنور، من المقرر طرحه على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب خلال منتصف الشهر المقبل.

كما أعلنت اصالة عن تحضيرها لـ "ديو" جديد المطرب رامي صبري، وستعلن عن تفاصيله في القريب العاجل، وهو يعد الديو التعاون الثانى بينهما، كما كشفت عن أن أغانى ألبومها الجديد جاهزة لطرحها، حيث سجلت مجموعة من الاغانى وستختار ما سيتم طرحه للجمهور .