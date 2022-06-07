شكرا لقرائتكم خبر عن ماجدة الرومى تحيي حفلا غنائياً فى موسم جدة 16 يونيو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى النجمة اللبنانية الكبيرة ماجدة الرومى حفلا غنائياً ضمن حفلات موسم جدة الغنائى، وذلك يوم 16 يونيو الجارى، حيث روجت للحفل عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتب معلقة: أول حفل في موسم جدة قريباً أنتظركم.

وتعد ماجدة الرومى واحدة من أهم النجمات على الساحة الغنائية العربية، تتميز بصوت دافئ وعذب يجذبك ويشد انتباهك، المطربة اللبنانية ماجدة الرومى ابنة الموسيقار الكبير حليم الرومى علمها والدها أصول الغناء منذ طفولتها وانطلقت بعالم الشهرة والفن فى السبعينيات بعد مشاركتها فى برنامج اكتشاف المواهب "استوديو الفن" وبعدها قدمت أولى أغنياتها "عم بحلمك يا حلم يا لبنان".

رحلة ماجدة الرومى بدأت عام 1974حينما كشفت عن ميلاد نجمة كبيرة، وغنّت للفنانة الراحلة ليلى مراد أنا قلبى دليلى، أمام لجنة تحكيم لأول مرة في برنامج ستوديو الفن للهواة على شاشة تلفزيون لبنان وحصلت على ميدالية ذهبية كأفضل موهبة فنية شابة.

وفى سياق آخر، حرصت النجمة الكبيرة ماجدة الرومى، على المشاركة في الانتخابات النيابية اللبنانية والإدلاء بصوتها، ونشرت ماجدة الرومى صورة لها عبر حسابها على تويتر، بعد مشاركتها في الانتخابات، وكتبت: "ماجدة الرومى تنتخب".

يذكر أن ماجدة الرومي أحيت في شهر مارس الماضي، حفلها الأول ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، على مسرح "محمد عبده أرينا".