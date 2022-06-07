شكرا لقرائتكم خبر عن بعيط علشان بحبك.. محمد رمضان يلتقط صورة تذكارية مع طفل يبكى بعد لقائه "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتمتع النجم محمد رمضان، بشعبية كبيرة، حيث يحرص دائما على التفاعل مع الجمهور في الشوارع وفى الأماكن التي يذهب إليها، إلا أنه له مكانة خاصة بين الأطفال والمراهقين، والذين يحرصون دائما على متابعته وتقليده، وفى هذا الصدد، نشر محمد رمضان عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، فيديو يجمعه بمجموعة من الأطفال والمراهقين وهو في سيارته، وهم يلتفون حوله لالتقاط الصور التذكارية معه.

ومن بين الأطفال، لاحظ محمد رمضان، أن هناك طفلا يبكى، وحينما سأله عن سبب بكائه قال له الطفل، "بحبك"، فما كان من رمضان إلا أن قبل رأسه والتقط معه صورة تذكارية.



الطفل يبكى



محمد رمضان يقبل رأس الطفل

من ناحية أخرى يستعد رمضان، لإحياء حفل غنائي، في الأردن، يوم الجمعة 17 يونيو الجارى، ويقدم خلال الحفل مجموعة من أشهر أغنياته التي حقق خلالها نجاحاته الغنائية، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول العربية بمناسبة موسم الصيف.

وكان الفنان محمد رمضان، أعلن مؤخراً، عن إحيائه حفلا غنائيا في إسطنبول بتركيا رابع أيام عيد الأضحى المبارك الموافق 13 يوليو المقبل، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، ونشر رمضان مجموعة صور له أثناء التعاقد على الحفل معلقاً: أقوى حفلة في إسطنبول تركيا رابع أيام عيد الأضحى إن شاء الله.

من ناحية أخرى، طرح محمد رمضان أحدث أغانيه بعنوان بلالين عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

كما بدأ في تحضيرات فيلمه الجديد "نمبر وان" الذى يتناول لعبة الـ mma، من إخراج ياسر سامى، ومن المقرر الإعلان عن مشاركة الممثلين وانطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة.